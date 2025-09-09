iPhone 17: cómo seguir el Apple Event de 2025 desde casa y qué novedades esperar

El ritual se repite cada septiembre: aficionados y curiosos se preparan para la gran cita tecnológica del año.

Este martes 9 de septiembre, Apple presenta el nuevo iPhone 17 y, como siempre, las expectativas están por las nubes.

El evento arrancará a las 19:00 hora peninsular española y podrá verse cómodamente desde casa por streaming oficial en el canal de YouTube de Apple, la web oficial y la app de Apple TV.

No hace falta invitación de Tim Cook ni hacer cola en Cupertino; basta con un sofá, buena conexión y, si apetece, un café bien cargado.

Este año, el iPhone 17 llega rodeado de rumores, filtraciones y mucha especulación.

La compañía ha guardado alguna sorpresa bajo la manga, pero lo que ya se sabe apunta a un salto interesante en diseño, rendimiento y funciones inteligentes. Además, los modelos anteriores –iPhone 16 y 16 Plus– se preparan para una bajada de precio que hará más tentadora la renovación del móvil justo antes del Black Friday.

Cómo seguir el Apple Event desde casa

Ver el evento es sencillo. Apple ofrece tres alternativas oficiales:

Canal de YouTube de Apple

Página oficial de Apple

App de Apple TV

La transmisión empieza puntual y suele durar unas dos horas. Quienes prefieran seguirlo en tiempo real pueden consultar los horarios internacionales:

España: 19:00

Estados Unidos (ET): 13:00 / (PT): 10:00

México: 11:00

Latinoamérica: consulta horarios locales en medios especializados.

No faltarán los comentarios en directo, análisis posteriores y memes espontáneos en redes sociales.

iPhone 17: novedades destacadas

A día de hoy, 9 de septiembre de 2025, el iPhone 17 se perfila como el modelo más filtrado en la historia reciente de Apple. Las primeras imágenes apuntan a un diseño ultradelgado con el nuevo iPhone 17 Air, que presume ser el teléfono más fino jamás fabricado por la compañía. Su módulo de cámaras recuerda al estilo minimalista de los Google Pixel, mientras los modelos Pro y Pro Max apuestan por un módulo triple que ocupa buena parte del dorso superior.

Entre las características técnicas confirmadas destacan:

Pantalla OLED de 6,3 pulgadas con refresco de 120 Hz

con refresco de Procesador A19 con 12 GB de RAM

Construcción en aluminio y cristal

Doble cámara vertical para el modelo base

Variedad cromática: negro, blanco, gris, verde, púrpura y azul

El modelo Pro suma un nuevo color naranja para los más atrevidos. Y sí, hay rumores sobre un posible iPhone plegable, aunque no está claro si será presentado hoy o quedará para futuras ediciones.

Avances en IA: ¿el iPhone más inteligente hasta ahora?

La inteligencia artificial es protagonista indiscutible este año. El nuevo chip A19 promete gestionar tareas complejas con mayor eficiencia energética y velocidad. Los sistemas de IA integrados aportan mejoras reales en fotografía computacional, reconocimiento de voz y asistencia personalizada. Siri evoluciona gracias al aprendizaje automático, permitiendo comandos más naturales y respuestas contextuales.

La integración con iOS 26 refuerza la experiencia inteligente: recomendaciones proactivas según hábitos diarios, edición fotográfica automatizada al estilo profesional y traducción instantánea para mensajes o llamadas internacionales. Los desarrolladores podrán aprovechar APIs mejoradas para crear apps aún más potentes en el ecosistema Apple.

Bajada de precios: una buena noticia para cazadores de ofertas

Como manda la tradición cada vez que Apple lanza un nuevo modelo, los precios del iPhone 16 y sus variantes (16 Plus, Pro y Pro Max) bajarán notablemente tras el evento. Se espera una reducción media entre 100–150 euros, especialmente durante las semanas previas a Black Friday y la campaña navideña.

Algunos ejemplos prácticos:

El iPhone 16 Pro Max (256GB) ya se puede encontrar rebajado hasta los 1.000 euros en tiendas online especializadas.

en tiendas online especializadas. El modelo base del iPhone 16 ronda ahora los 699 euros , frente a los casi 800 del lanzamiento.

, frente a los casi 800 del lanzamiento. El iPhone 16e emerge como opción “asequible”, con precios por debajo de los 600 euros tras ofertas puntuales.

Las promociones incluyen descuentos directos, programas de recompra y financiación a plazos sin intereses. Los usuarios pueden aprovechar el sistema oficial de recompra para entregar su antiguo dispositivo a cambio de crédito inmediato.

Otros lanzamientos del evento

Aunque el iPhone acapara titulares, hay otros anuncios relevantes:

Nuevos Apple Watch Series 11 , Ultra 3 y SE 3.

, Ultra 3 y SE 3. Actualización importante para AirPods Pro .

. Avances previstos en servicios multimedia como Apple TV+, con adelantos exclusivos de series originales.

No faltarán guiños al futuro próximo ni promesas sobre sostenibilidad e innovación responsable.

¿Qué esperar tras la presentación?

Si las filtraciones se cumplen –y todo apunta a que sí– veremos una apuesta decidida por la estética minimalista, la potencia bruta y una experiencia mucho más personalizada gracias a la inteligencia artificial integrada. Los usuarios fieles tienen motivos para ilusionarse; los escépticos encontrarán argumentos para volver al debate anual sobre si merece o no la pena actualizar su móvil.

Por lo pronto toca disfrutar del espectáculo mediático que solo Apple sabe montar cada septiembre… aunque sea desde casa y con palomitas caseras.