Apple se reinventa: llega el iPhone más fino y la IA invade todos sus dispositivos

Vienen curvas.

Y una revolución propulsada por la Inteligencia Artificial.

El escenario de Cupertino se llenó de flashes y expectación: Apple acaba de presentar el iPhone 17 Air, el smartphone más fino que han fabricado nunca, y lo hace en un momento en el que la inteligencia artificial (IA) está redefiniendo cómo usamos nuestros dispositivos.

Con una silueta que parece retar a las leyes de la física —menos de 6 mm de grosor según las primeras imágenes—, el iPhone 17 Air marca tendencia no solo por su diseño, sino por lo que lleva dentro: un procesador Apple Silicon de última generación optimizado para IA y eficiencia energética.

A día de hoy, 10 de septiembre de 2025, la carrera por integrar IA en el móvil se ha convertido en una auténtica batalla campal entre los grandes nombres del sector.

La Casa Blanca presiona para garantizar que estas tecnologías sean seguras y respeten la privacidad, mientras Apple responde reforzando su apuesta por la protección de datos: todo lo que ocurre con Apple Intelligence puede procesarse directamente en el dispositivo, sin enviar información sensible a la nube.

IA como protagonista: Siri resucita y la experiencia se transforma

La verdadera revolución no está solo en el hardware.

Apple ha dado un giro radical a su ecosistema con Apple Intelligence, su plataforma de IA generativa que ya funciona en iPhone, iPad, Mac y ahora también en Apple Watch y AirPods. Siri, esa asistente virtual que llevaba años pidiendo una puesta a punto urgente, renace con una integración mucho más profunda.

Ahora reconoce el contexto de lo que tienes en pantalla, puede editar fotos al vuelo o insertar imágenes generadas por IA directamente en mensajes y presentaciones. Cuando Siri detecta una petición compleja, pregunta si quieres enviarla a ChatGPT (el usuario debe aprobarlo), aprovechando la integración con GPT-4o para tareas avanzadas.

Las novedades no acaban ahí:

Visual Intelligence permite identificar objetos, plantas o lugares con solo apuntar la cámara; además, busca información relevante usando Google o ChatGPT sin guardar imágenes sensibles.

permite identificar objetos, plantas o lugares con solo apuntar la cámara; además, busca información relevante usando Google o ChatGPT sin guardar imágenes sensibles. Live Translation traduce llamadas y mensajes en tiempo real —ideal para negocios internacionales o familias multiculturales— mostrando subtítulos en FaceTime o traduciendo conversaciones telefónicas al instante.

traduce llamadas y mensajes en tiempo real —ideal para negocios internacionales o familias multiculturales— mostrando subtítulos en FaceTime o traduciendo conversaciones telefónicas al instante. En Mail y Mensajes, Writing Tools ayudan a redactar textos claros, resumir cadenas interminables de notificaciones o corregir errores gramaticales sin esfuerzo.

ayudan a redactar textos claros, resumir cadenas interminables de notificaciones o corregir errores gramaticales sin esfuerzo. Los Shortcuts inteligentes permiten automatizar tareas combinando acciones contextuales con IA —por ejemplo, generar un cuestionario personalizado desde tus notas o crear imágenes desde frases simples—.

permiten automatizar tareas combinando acciones contextuales con IA —por ejemplo, generar un cuestionario personalizado desde tus notas o crear imágenes desde frases simples—. Los usuarios pueden crear emojis personalizados (“Genmojis”) y generar imágenes únicas con Image Playground, ahora potenciado por ChatGPT para estilos artísticos avanzados.

Privacidad y procesamiento local: ¿realmente seguro?

El debate sobre privacidad no es ajeno al lanzamiento. Mientras otros gigantes como Google u OpenAI apuestan por modelos basados principalmente en la nube, Apple refuerza su compromiso procesando la mayoría de datos directamente en el dispositivo gracias a su propio hardware optimizado. Solo cuando es necesario usar modelos más potentes, los datos viajan a sus servidores protegidos bajo un sistema llamado Private Cloud Compute: cifrado extremo a extremo y verificación independiente del software ejecutado. Si hay alguna discrepancia entre lo anunciado y lo instalado en los servidores, el dispositivo se niega a conectarse.

Esta obsesión por la privacidad ha sido bien recibida tanto por los usuarios como por los reguladores europeos y estadounidenses. De hecho, las nuevas funciones de Apple Intelligence ya están disponibles para pruebas en español y otros idiomas importantes tras su expansión internacional este mismo año.

AirPods y Apple Watch también se apuntan a la fiesta

El evento no fue solo para smartphones. Los nuevos AirPods integran Live Translation para llamadas y mensajes; basta con pedirlo para obtener subtítulos o traducciones al instante mientras hablas. El Apple Watch, siempre pegado a nuestra muñeca, ahora incluye un “Workout Buddy” basado en IA capaz de sugerir rutinas deportivas personalizadas según tu actividad diaria; además te ayuda a identificar plantas o animales durante tus paseos usando Visual Intelligence —ideal para curiosos y amantes del aire libre—.

Un ecosistema cada vez más inteligente

La apertura del modelo base de Apple Intelligence a desarrolladores marca otro hito: cualquier app podrá incorporar capacidades generativas sin coste adicional ni dependencia total de la nube. Basta con unas líneas de código para acceder a resúmenes automáticos, generación visual o acciones inteligentes dentro del propio móvil. Y sí, funciona incluso si te quedas sin cobertura —la magia ocurre dentro del chip—.

En resumen:

El iPhone 17 Air redefine el diseño móvil apostando por ligereza extrema.

La IA invade todo el ecosistema Apple: desde escribir mensajes hasta identificar plantas o resumir notificaciones.

Siri revive como asistente contextual capaz de interactuar entre apps.

Privacidad reforzada: procesamiento local primero; cloud seguro cuando es imprescindible.

AirPods y Apple Watch ganan funciones inteligentes útiles (traducción instantánea, entrenamientos adaptados).

Los desarrolladores pueden experimentar e innovar sobre el modelo base sin limitaciones.

Apple ha dejado claro que su apuesta por una IA útil y privada va más allá del marketing. Y aunque todavía quedan interrogantes sobre cómo evolucionarán estas funciones —y qué hará la competencia— el futuro pinta interesante… ¡y cada vez más fino!