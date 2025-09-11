iOS 26 llegará el 15 de septiembre de 2025 con diseño ‘Liquid Glass’ y traducción en vivo

Apple sube el listón del software móvil con el lanzamiento de iOS 26.

La marca de la manzana no se ha limitado a ofrecer pequeñas mejoras: ha reimaginado la experiencia visual y funcional del iPhone con una interfaz bautizada como Liquid Glass y ha integrado avances de inteligencia artificial que prometen transformar la comunicación diaria.

La actualización llegará simultáneamente a iPadOS, macOS Tahoe 26, watchOS 26 y tvOS 26, consolidando un ecosistema más coherente y espectacular que nunca.

El impacto de este salto tecnológico no se queda solo en el diseño: la nueva función de traducción en vivo y la integración de Apple Intelligence refuerzan el compromiso de la compañía con la accesibilidad, la privacidad y la innovación en el uso cotidiano del móvil.

El 15 de septiembre, millones de usuarios podrán comprobar si Apple ha logrado su objetivo: que el iPhone se sienta más fluido, intuitivo y —por qué no— un poco más futurista.

Así es Liquid Glass: el diseño que lo cambia todo

Tras más de una década de interfaz plana, Apple rompe con lo establecido y apuesta por la transparencia. Liquid Glass no es solo un cambio estético, sino una nueva filosofía visual que convierte controles, iconos y fondos en paneles translúcidos capaces de reflejar la luz y adaptarse dinámicamente al contenido y al movimiento del usuario. El efecto recuerda a un cristal líquido que se estira, encoge y funde con el fondo según las notificaciones, fotos o widgets que se muestren en pantalla.

ahora pueden verse en modo “All Clear”, completamente transparentes, o conservar colores sutiles con efecto de profundidad. El dock y los widgets flotan sobre el fondo, con bordes redondeados y reflejos realistas que cambian según la luz y el movimiento del iPhone.

adapta el tamaño del reloj y los elementos para no tapar la imagen de fondo, usando inteligencia artificial para detectar el sujeto principal y crear efectos 3D. Las barras de navegación y menús se han rediseñado para integrarse mejor con las esquinas curvas del hardware moderno, priorizando la armonía visual y la facilidad de uso.

Este nuevo enfoque de diseño se extiende a todos los dispositivos de la marca: iPad, Mac, Apple Watch y Apple TV, creando una experiencia uniforme y más personalizable.

Traducción en vivo: la IA que rompe barreras idiomáticas

Uno de los grandes titulares de iOS 26 es la llegada de la traducción en vivo, una función de inteligencia artificial que permite traducir en tiempo real mensajes, llamadas y videollamadas. ¿La clave? Funciona directamente en el dispositivo, sin necesidad de servidores externos, lo que garantiza privacidad y rapidez.

, mostrando subtítulos automáticos cuando se detecta otro idioma. Permite traducir conversaciones incluso con usuarios que no tengan iPhone, rompiendo la habitual “muralla” del ecosistema Apple.

Los idiomas compatibles en Mensajes incluyen español (España), inglés (Estados Unidos y Reino Unido), francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués (Brasil) y chino simplificado.

En llamadas y FaceTime, la lista inicial es más limitada, pero incluye los principales idiomas europeos y el portugués de Brasil.

Próximamente, la traducción llegará también a Apple Music, permitiendo traducir y pronunciar letras de canciones en tiempo real para que nadie desafine en su idioma favorito.

¿Y los AirPods? Con iOS 26, los auriculares se convertirán en intérpretes personales: basta con un doble toque para activar la traducción en vivo y escuchar la interpretación en tus oídos, siempre que uses modelos compatibles y el iPhone soporte Apple Intelligence.

Apple Intelligence: IA útil, local y privada

Apple no se ha quedado atrás en la carrera de la inteligencia artificial, pero ha optado por un enfoque pragmático y menos espectacular que sus rivales: la IA está presente en casi todo, pero opera principalmente en el propio dispositivo, priorizando la privacidad y la eficiencia energética.

y otras funciones de IA se ejecutan en el terminal, sin enviar datos sensibles a la nube. El procesamiento local permite respuestas inmediatas y reduce el consumo de batería.

Apple Intelligence también mejora la búsqueda visual, la organización de fotos, la personalización de widgets y la generación de sugerencias contextuales en apps del sistema.

La IA de Apple busca hacer la vida más sencilla, sin convertir el móvil en un laboratorio experimental ni poner en riesgo la información personal.

Otras novedades destacadas

iOS 26 no se queda solo en el diseño y la traducción. Estas son algunas de las funciones prácticas que llegan con la actualización:

Rediseño de la app Cámara : más minimalista, rápida y fácil de usar, con controles mejor organizados y accesibles.

: más minimalista, rápida y fácil de usar, con controles mejor organizados y accesibles. Mejoras en Mensajes y Teléfono : nuevas opciones para gestionar llamadas, filtrar spam y personalizar la experiencia de comunicación.

: nuevas opciones para gestionar llamadas, filtrar spam y personalizar la experiencia de comunicación. Nueva app Juegos : Apple apuesta por una plataforma centralizada para descubrir, instalar y gestionar juegos, con integración en todo el ecosistema.

: Apple apuesta por una plataforma centralizada para descubrir, instalar y gestionar juegos, con integración en todo el ecosistema. Sincronización y personalización ampliadas : widgets, iconos y fondos pueden personalizarse y sincronizarse entre dispositivos Apple.

: widgets, iconos y fondos pueden personalizarse y sincronizarse entre dispositivos Apple. Experiencia coherente en iPadOS, macOS Tahoe 26, watchOS 26 y tvOS 26: todas las plataformas adoptan el diseño Liquid Glass y las mejoras de Apple Intelligence.

Calendario de lanzamiento y plataformas compatibles

A día de hoy, 10 de septiembre de 2025, Apple ha confirmado el siguiente calendario y compatibilidad para sus nuevas versiones de sistema: