La pieza de arte con la que los soviéticos espiaron a EE.UU durante la Guerra Fría: «Lo más ingenioso desde el caballo de Troya»

En el fascinante universo del espionaje, la creatividad y el ingenio han demostrado ser tan valiosos como las más avanzadas tecnologías.

Un caso emblemático es el de un dispositivo de escucha camuflado en un regalo artesanal, conocido como «La cosa» o «El dispositivo del Gran Sello».

Este artefacto fue utilizado por los soviéticos para vigilar la embajada de Estados Unidos en Moscú durante más de siete años. Oculto en una talla en relieve del escudo estadounidense, este dispositivo es un claro ejemplo de cómo se fusionaron el arte y la astucia para llevar a cabo una de las operaciones más célebres de la Guerra Fría.

Este ingenioso aparato fue entregado al embajador estadounidense Averell Harriman en 1945.

Funcionaba mediante un endovibrador que se activaba con una señal de luz desde un piso francés cercano a la embajada.

Aunque su descubrimiento fue accidental, los expertos occidentales no lograron comprender su funcionamiento durante más de un año y medio, lo que llevó a apodarlo «La cosa» o «El dispositivo del Gran Sello».

Este episodio ilustra cómo, dentro del ámbito del espionaje, la creatividad se entrelaza con la tecnología para alcanzar objetivos estratégicos.

El arte como tapadera

Durante la Guerra Fría, tanto el arte como la diplomacia cultural sirvieron como fachada para operaciones de espionaje y para promover influencia política. Un ejemplo destacado ocurrió en la Bienal de Venecia de 1964, donde el artista estadounidense Robert Rauschenberg se alzó con el León de Oro gracias a una estrategia orquestada por el Departamento de Estado estadounidense. La Agencia de Información de Estados Unidos (USIA) llevó a cabo una campaña destinada a promocionar el arte norteamericano y contrarrestar la influencia soviética en Europa, utilizando el arte como una poderosa herramienta de «soft power» para proyectar la hegemonía cultural estadounidense . Aunque no se trató de una operación de espionaje directa, pone de manifiesto cómo el arte puede convertirse en una forma eficaz de influencia política.

El uso de animales en el espionaje

Otra manifestación creativa dentro del espionaje fue el empleo de animales. Tanto la CIA como la KGB exploraron métodos para entrenar animales que realizasen tareas espía. Por ejemplo, la CIA hizo uso de palomas equipadas con cámaras para capturar imágenes en áreas restringidas, inspirándose en los esfuerzos británicos durante la Segunda Guerra Mundial . Además, existieron proyectos destinados a desarrollar drones con forma aviar, como fue el Proyecto Aquiline; aunque nunca llegaron a ser operativos, sentaron las bases para los drones modernos . La KGB también investigó cómo entrenar animales marinos para funciones similares, aunque este programa se cerró en 1991 . El uso animal dentro del espionaje refleja la constante evolución e inventiva en las estrategias de inteligencia.

La era de los espías humanos

No cabe duda que los espías humanos han sido siempre piezas clave dentro del entramado del espionaje. Robert Rauschenberg, aunque no era espía per se, ejemplificó cómo el arte puede servir a fines estratégicos tras su éxito en Venecia. Sin embargo, casos como el del desertor Oleg Gordievsky, un alto funcionario del KGB que se trasladó a Gran Bretaña, o Robert Rauschenberg actuando como artista promovido por Estados Unidos, demuestran cómo las operaciones de inteligencia y espionaje pueden entrelazarse con el arte y la política . Otros espías, como J. Walker, quien trabajó para la Unión Soviética durante 18 años, ponen sobre la mesa la complejidad y los riesgos personales asociados al espionaje . La historia está repleta de episodios donde creatividad, tecnología y estrategia convergen para alcanzar objetivos específicos.

Así pues, durante la Guerra Fría, el campo del espionaje fue un escenario donde creatividad y tecnología se unieron con fines estratégicos. Desde utilizar obras artísticas como tapadera hasta implementar animales y tecnologías innovadoras, cada situación resalta cómo ingenio y secretismo han sido herramientas invaluables dentro del mundo del espionaje. Aunque este ámbito continúa evolucionando con los tiempos actuales, lecciones aprendidas como las que deja «La cosa» perduran: en materia de espionaje, ser creativo es tan crucial como contar con tecnología avanzada.