La UE elimina el DNI permanente para mayores de 70: tienen que renovarlo

En España, el Documento Nacional de Identidad (DNI) que ha sido permanente para los mayores de 70 años se despide tras varias décadas. Hasta ahora, al alcanzar esta edad, la renovación del documento ya no era necesaria y se consideraba válido “para siempre”. Sin embargo, la Unión Europea ha decidido que este esquema debe cambiar, obligando a la renovación del DNI y estableciendo una fecha simbólica de caducidad, el 01-01-9999, con el fin de adaptarse a nuevas normativas de seguridad.

El objetivo es evidente: incrementar la seguridad en los documentos de identidad y armonizar criterios con los demás países miembros. El Reglamento (UE) 2019/1157, aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo, exige a todos los estados que actualicen sus documentos para incluir elementos como un chip electrónico y datos biométricos (imagen facial y dos huellas dactilares), garantizando así su interoperabilidad y reconocimiento en cualquier nación de la UE.

¿A quién afecta y cómo será el nuevo DNI?

Esta medida afecta directamente a los ciudadanos españoles mayores de 70 años y también a aquellos con reconocida una gran invalidez. Hasta ahora, estos grupos contaban con un DNI sin fecha de caducidad, diseñado para evitarles trámites complicados. Con este cambio, deberán renovar su documento antes del 3 de agosto de 2031 si no cumplen con los nuevos requisitos europeos, aunque supuestamente sea “permanente”.

Al momento de renovar, el nuevo DNI incluirá:

Chip electrónico .

. Datos biométricos : imagen facial y huellas dactilares.

: imagen facial y huellas dactilares. Fecha de caducidad extendida, superior a 10 años.

Firma digital y capacidades para realizar trámites online.

Todo esto permitirá a los ciudadanos llevar a cabo gestiones digitales con mayor seguridad y facilitará su reconocimiento en cualquier país miembro de la UE.

Curiosidades sobre el DNI

El ámbito del DNI está repleto de detalles sorprendentes. Aquí algunos que resultan interesantes:

El primer DNI español se expidió en 1951. El número 1 lo tuvo Francisco Franco , seguido por su esposa en el 2 y su hija en el 3. Actualmente, el número uno pertenece al Rey.

se expidió en 1951. El número 1 lo tuvo , seguido por su esposa en el 2 y su hija en el 3. Actualmente, el número uno pertenece al Rey. El DNI “permanente” solo se otorgaba a mayores de 70 años y personas con gran invalidez, marcando una caducidad tan lejana que parecía inalcanzable.

La fecha simbólica 01-01-9999 que ahora aparece en los nuevos DNI para mayores es probablemente la más futurista dentro del ámbito administrativo español.

No renovar el DNI puede acarrear problemas inesperados: desde dificultades para cobrar pensiones o realizar trámites en la Seguridad Social hasta la imposibilidad de viajar. De hecho, un ciudadano español vivió esta situación cuando su DNI permanente no fue reconocido en un control fronterizo europeo.

El DNI actual puede utilizarse como certificado digital, lo que abre las puertas a realizar trámites electrónicos tanto con la administración pública como con bancos y empresas privadas.

Novedades destacadas del cambio

¿Qué aspectos sobresalientes emergen en este proceso de renovación? Aquí un resumen:

Fechas clave: El plazo máximo para renovar el DNI permanente es hasta el 3 de agosto de 2031. Una vez pasada esta fecha, dejará de ser válido. Coste de renovación: En ciertos casos, la tasa para mayores de 70 años y personas con gran invalidez será gratuita. Elementos imprescindibles: Chip electrónico y datos biométricos serán obligatorios en el nuevo DNI. Trámite simplificado: Los afectados podrán renovar su DNI sin necesidad de cita previa en las Unidades de Documentación, facilitando así todo el proceso. Compatibilidad europea: El nuevo DNI permitirá viajar y llevar a cabo trámites sin inconvenientes en cualquier país miembro. Riesgos por no renovar: Un documento antiguo puede dificultar realizar gestiones online, recibir prestaciones o incluso acceder a servicios públicos o volar fuera del país.

Impacto social y tecnológico

La actualización del DNI para quienes tienen más de 70 años no se limita a ser un mero trámite burocrático; es una apuesta clara por mejorar la seguridad e inclusión tecnológica. Los nuevos documentos no solo validan la identidad física sino que también integran funciones electrónicas que hacen más fácil la vida digital. Desde firmar electrónicamente hasta autenticar trámites online, el DNI se transforma en una herramienta esencial para interactuar con la administración moderna.

Además, este cambio representa un avance significativo en cuanto a protección de datos personales. La inclusión de elementos biométricos complica las posibilidades de falsificación y refuerza las garantías sobre la identidad. También evita situaciones incómodas como las vividas por ciudadanos españoles cuyo DNI permanente no era reconocido fuera del país.

Pasos para renovar el DNI permanente

Solicitar la renovación antes del 3 de agosto de 2031.

Dirigirse a las Unidades de Documentación o pedir cita previa por teléfono (060) o internet.

Llevar consigo una fotografía reciente junto al antiguo DNI.

Para quienes tengan movilidad reducida, existen procedimientos especiales que permiten tramitarlo sin necesidad de desplazarse.

La administración ha hecho esfuerzos por facilitar este proceso con miras a que sea lo menos complicado posible; sin embargo, se aconseja no dejarlo todo para última hora.

El fin del DNI permanente

La eliminación del DNI permanente simboliza el cierre de un capítulo importante. Lo que solía ser un emblema de estabilidad administrativa para muchos mayores ahora se convierte en un documento más acorde con las exigencias digitales actuales y europeas. Aunque este cambio pueda generar cierta inquietud entre algunos, también ofrece una oportunidad valiosa para obtener un documento más seguro, moderno y funcional.

Conforme se aproxima la fecha límite, las autoridades instan a todos los titulares del DNI permanente a comenzar cuanto antes su proceso de renovación para evitar contratiempos desagradables. La tecnología avanza sin pausa, llevándose consigo también los documentos que nos identifican. El futuro del DNI español ya ha llegado y no hay vuelta atrás.