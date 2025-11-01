Amazon despide a 1.200 trabajadores en España mientras refuerza su apuesta por la Inteligencia Artificial

Son las bjas colaterales de la Inteligencia Artificial.

Y sólo es el comienzo.

La noticia corrió como la pólvora por las oficinas de Amazon en Madrid y Barcelona: hasta 1.200 empleados de sus filiales corporativas, Amazon Digital Spain y Amazon Spain Services, se enfrentan a un despido colectivo que marca un punto de inflexión en el gigante tecnológico.

Este anuncio forma parte de un plan global que afecta a 14.000 trabajadores en todo el mundo, dejando claro que la multinacional está reconfigurando sus prioridades, y España no se queda al margen.

En total, Amazon cuenta con 28.000 trabajadores en España, la mayoría de ellos en centros logísticos distribuidos por 19 provincias.

Sin embargo, el recorte se centra principalmente en los equipos administrativos y tecnológicos de Madrid y Barcelona, manteniendo por ahora intactas las operaciones logísticas, donde ya se están notando los cambios impulsados por la automatización.

El Gobierno Sánchez alza la voz: “modelo de la vergüenza”

La respuesta política no tardó en llegar. El Gobierno Sánchez criticó abiertamente la decisión de Amazon, calificando su modelo de “vergüenza” y cuestionando la falta de justificación económica para llevar a cabo el ERE. Los sindicatos, liderados por CCOO, han denunciado la falta de transparencia y exigen aclaraciones: ¿por qué despedir a cientos de trabajadores cuando la empresa sigue aumentando sus beneficios?

No es un detalle menor que Amazon cerrara el año con 8.000 millones de euros en negocio en España y una subida del 13% en su valor bursátil tras el aumento en su división de servicios en la nube y el impulso de tecnologías relacionadas con inteligencia artificial. La tensión entre crecimiento económico y recortes laborales es evidente, así como el debate sobre los dilemas éticos que plantea la automatización.

La inteligencia artificial, protagonista de la reestructuración

En el trasfondo del ajuste, la inteligencia artificial se erige como el eje central. El CEO de Amazon, Andy Jassy, ya lo había advertido meses atrás: la incorporación de IA generativa tendría repercusiones directas sobre los puestos administrativos. Y no es solo una tendencia local; otras grandes tecnológicas —como Google, Meta o Microsoft— siguen una estrategia similar, apostando por automatizar procesos y reducir puestos humanos en favor de sistemas más eficientes y escalables.

Amazon planea destinar 118.000 millones de dólares para 2025 a su transformación digital, priorizando así el desarrollo de plataformas avanzadas basadas en IA y servicios en la nube. Esta inversión histórica tiene como objetivo mejorar desde la gestión logística hasta el servicio al cliente y el análisis de datos. El resultado será menos tareas rutinarias para los humanos, más procesos automáticos y, como consecuencia inevitable, una reducción del empleo administrativo.

Robots y algoritmos: el nuevo día a día en Amazon

La automatización va más allá del ámbito administrativo. En los centros logísticos de Amazon, los avances robóticos e inteligencia artificial establecen el nuevo ritmo laboral. El brazo robótico Blue Jay y el sistema Project Eluna, capaz de anticipar fallos y detectar cuellos de botella, son solo dos ejemplos del impacto transformador que tiene esta tecnología sobre el trabajo diario. Según documentos internos citados por medios internacionales, se estima que más de medio millón de empleos podrían desaparecer a largo plazo debido a la sustitución progresiva de trabajadores humanos por robots en almacenes.

A su vez, los dispositivos para consumidores también están siendo renovados con IA: el Kindle ahora ofrece resúmenes automáticos e interactúa con preguntas sobre personajes literarios; mientras que Echo y Alexa+ personalizan aún más las experiencias del usuario hasta niveles sorprendentes. Alexa+, además, se integra perfectamente con televisores y otros dispositivos inteligentes, transformando nuestras interacciones cotidianas al anticipar las necesidades del usuario.

Impacto en las pymes y en el ecosistema digital español

Este ajuste laboral pone bajo presión a cientos de profesionales; sin embargo, Amazon mantiene su discurso sobre el apoyo a las pymes. Cada año invierte considerablemente en tecnología y formación digital para ayudar a pequeños vendedores a competir dentro su plataforma. La empresa presume haber capacitado a más de 45.000 pymes y emprendedores españoles. Los programas basados en IA como Opportunity Explorer o Seller Assistant ofrecen recomendaciones personalizadas para optimizar inventarios o lanzar campañas publicitarias automáticas, abriendo nuevas puertas comerciales con menos barreras para entrar al mercado.

Además, colaborar con plataformas como Shopify, Walmart o Shein permite gestionar pedidos multicanal eficientemente, reduciendo así problemas como roturas o faltantes gracias al uso avanzado de inteligencia artificial y logística. La meta es clara: vender más rápido y con menos riesgos; aunque persiste el debate sobre cómo afectará esto al futuro del empleo.

El futuro: más tecnología, menos empleo (humano)

La tendencia es inconfundible: tanto Amazon como otras grandes tecnológicas avanzan hacia modelos donde cada vez más funciones antes desempeñadas por humanos son asumidas por IA y automatización. El ERE anunciado en España simboliza una transición que va más allá del mero contexto económico; refleja una nueva era donde son los algoritmos quienes toman decisiones, los robots quienes llevan a cabo tareas específicas y donde prima la eficiencia frente a la estabilidad laboral.

Mientras continúa este debate candente y los trabajadores afectados buscan nuevas oportunidades laborales, Amazon acelera su camino hacia una transformación digital sin precedentes. En esta lucha entre progreso tecnológico y empleo humano realista, parece claro que la inteligencia artificial ha tomado ventaja. Ahora queda encontrar un equilibrio entre innovación real y justicia social; sin olvidar que incluso los robots podrían necesitar representación sindical algún día.