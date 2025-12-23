Así descubren los ladrones en qué coche hay un portátil, una tablet o un teléfono móvil

Los ladrones han hallado una manera rápida y eficaz de determinar si un automóvil esconde un portátil, una tablet o un móvil en su interior.

Se pasean por parkings con dispositivos económicos que emiten un sonido al detectar baterías de litio o señales inalámbricas. En cuestión de segundos, rompen una ventana y se marchan con el botín.

Esta técnica se está popularizando en Madrid y otras localidades, según han advertido recientemente la Policía Nacional y la Guardia Civil.

La Guardia Civil ha comenzado a compartir vídeos en redes sociales para alertar sobre esta situación.

Un agente explica que basta con realizar una simple búsqueda en un móvil para captar señales de bluetooth o WiFi activas de dispositivos dentro del vehículo.

“Mantener el bluetooth o wifi encendido permite que el delincuente, con su móvil y una búsqueda sencilla, pueda identificar que dentro del coche hay este tipo de aparatos”, señala la agente. Los criminales seleccionan solo los automóviles que les interesan, evitando así perder tiempo.

Cómo funcionan los escáneres de litio

Estos dispositivos tienen un precio aproximado de 20 euros en internet. Emiten ondas que atraviesan cristales y puertas. Son capaces de detectar la radiación de baterías de litio en portátiles, tablets o móviles, incluso si están apagados y sin señal. Emiten un pitido fuerte cuando están cerca del objetivo. Los ladrones merodean por parkings públicos o subterráneos, pasan el escáner por las ventanillas y localizan el lugar exacto donde se encuentra el objeto deseado.

Versión básica: emite un pitido al acercarse, perfecta para robos exprés.

Versión avanzada: similar a los detectores utilizados por fontaneros para localizar tuberías, puede costar hasta 10.000 euros. Localiza componentes electrónicos escondidos.

En Madrid, la ola de robos va en aumento. Las aseguradoras han notado un incremento en los casos ocurridos en garajes vigilados. Los ladrones suelen actuar durante la noche, especialmente en eventos como el del Museo del Traje de la Universidad Complutense, donde se sustrajeron maletines con ordenadores. Rompen lunas traseras o laterales y acceden al interior en menos de un minuto.

Rastreo bluetooth y WiFi: el método más simple

Muchos conductores dejan dispositivos con conexiones activas. Los ladrones utilizan su propio móvil para buscar señales cercanas. Existen aplicaciones que muestran nombres de dispositivos, tipo y fuerza de señal. Incluso en modo reposo, estos dispositivos emiten balizas para emparejarse.

Bluetooth activo : revela la presencia de tablets o móviles escondidos en el maletero.

: revela la presencia de o escondidos en el maletero. WiFi encendido: igualmente traicionero, es visible mediante búsquedas rápidas.

La Guardia Civil advierte: apaga todo antes de aparcar. Sin embargo, los escáneres de litio siguen funcionando sin necesidad de señales activas. Las bandas organizadas combinan ambos métodos: primero rastrean señales inalámbricas y luego confirman con el escáner.

Otras tácticas comunes incluyen:

Rastreadores GPS : colocan uno en el vehículo para seguirlo después.

: colocan uno en el vehículo para seguirlo después. Inhibidores de frecuencia: evitan que el mando cierre las puertas del coche.

Casos reales y perfil del ladrón típico

En septiembre de 2025, se registraron picos en estos robos en Madrid. Durante un evento nocturno en el Museo del Traje, los delincuentes asaltaron varios vehículos. Rompieron una luna y se llevaron un maletín con un portátil. Las víctimas han presentado denuncias desde parkings de centros comerciales hasta garajes privados.

El ladrón típico suele utilizar un coche discreto y trabaja en pareja. Uno se encarga del escaneo mientras otro observa. Prefieren zonas poco iluminadas durante fines de semana o noches. Venden rápidamente lo robado en mercados negros o lo revenden a terceros. No buscan coches completos; su interés radica únicamente en electrónicos valiosos.

Las aseguradoras informan sobre una caída del 7,3% en robos de vehículos completos, pero han aumentado las sustracciones selectivas. La Policía está investigando si existen redes que comercializan estos escáneres ilegales.

Lista de anécdotas y curiosidades:

Un conductor aparcó su vehículo en un garaje vigilado dejando una tablet apagada en la guantera; el escáner logró detectarla igualmentе.

apagada en la guantera; el escáner logró detectarla igualmentе. Los ladrones emplean aplicaciones gratuitas de bluetooth que proporcionan detalles como el modelo del dispositivo encontrado.

Los escáneres son capaces incluso de detectar cargadores solos si estos contienen litio residual.

En Valencia, la Guardia Civil ha emitido alertas similares: el pitido del escáner rompe la tranquilidad nocturna.

ha emitido alertas similares: el pitido del escáner rompe la tranquilidad nocturna. Fontaneros venden estos costosos dispositivos sin conocer su uso ilícito real.

Medidas prácticas para protegerte

No confíes demasiado en esconder tus pertenencias; lo mejor es llevártelas contigo.

Aquí algunos consejos clave proporcionados por las autoridades:

Nunca abandones tu portátil, tablet o móvil, ni siquiera dentro del maletero. Apaga siempre tu bluetooth y tu WiFi antes de aparcar . Aparca preferentemente en zonas iluminadas, vigiladas o concurridas . Revisa tu póliza de seguro; muchas no cubren robos rápidos como estos . Si necesitas dejar algo, considera usar fundas bloqueadoras de señal (aunque no son infalibles) [inferencia de prácticas conocidas].

La Policía solicita denuncias detalladas para poder mapear a las bandas operativas. En parkings, es recomendable estar atento a vehículos sospechosos merodeando sin razón aparente .

La tecnología puede facilitarle las cosas a los ladrones, pero medidas sencillas pueden frustrar sus planes. Cuida tus dispositivos y asegúrate una noche tranquila.