Madrid lanza una IA como protagonista de la transformación digital de empresas y administraciones

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha el 1 de enero la nueva edición del Programa de Centros Europeos de Innovación Digital con la Inteligencia Artificial (IA) como eje central. EDIH Madrid Región 2.0 está diseñado para facilitar a empresas y entidades públicas el acceso a tecnologías avanzadas que impulsen la transformación digital y mejoren su competitividad.

En la edición anterior, la iniciativa acompañó durante tres años a más de 500 compañías e instituciones públicas, proporcionándoles pruebas tecnológicas, formación y asesoramiento. En esta ocasión, las actuaciones se centrarán en incorporar la IA a sus procesos.

Se estima que el conjunto de servicios previstos movilice más de 12 millones de euros en impacto. Durante los próximos tres años se desplegará un helpdesk de IA, un servicio pionero y transversal que funcionará como punto de contacto centralizado en la Comunidad de Madrid para pymes y organismos del sector público. A través de este canal se ofrecerá asesoramiento integral en IA y acceso a herramientas y recursos especializados de la Comisión Europea.

El consorcio EDIH Madrid Región 2.0 está coordinado por la Fundación para el Conocimiento madri+dy cuenta con socios como las universidades públicas Carlos III y Politécnica, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), EIT Digital España, PONS IP, la Asociación de Empresarios del Henares, la Asociación de Empresas del Metal de Madrid, la Cámara de Comercio de Madrid y el Clúster regional de Inteligencia Artificial. El proyecto está cofinanciado por la Comisión Europea con cerca de 6 millones de euros hasta 2028.