Elon Musk ofrece a los venezolanos internet gratis durante un mes a través de SpaceX, para celebrar la captura de Maduro

Elon Musk y su compañía SpaceX han lanzado una propuesta sorprendente: ofrecer internet gratuito a través de Starlink para todos los venezolanos durante un mes.

Esta noticia se produce justo después de la detención del líder venezolano Nicolás Maduro en un operativo militar llevado a cabo por Estados Unidos, que lo condujo a una cárcel en Nueva York.

El anuncio de Starlink se da en medio del tumulto político en Venezuela.

Maduro enfrenta acusaciones graves de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas automáticas.

Donald Trump ha afirmado que EE.UU. gobernará temporalmente el país hasta que se produzca una transición democrática, además de asumir el control de las reservas petroleras. En este escenario, el acceso gratuito a internet parece un gesto tecnológico hacia una nueva realidad.

La Sexta hace una descripción dantesca del centro penitenciario de Brooklyn donde ingresará Nicolás Maduro. El infierno en la tierra, lo llaman. Por lo que sea no les pareció tan mal El Helicoide en Caracas, el mayor centro de torturas de Hispanoamérica.pic.twitter.com/CVKVtpQHMf — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) January 4, 2026

La detención de Maduro sacude Venezuela y el mundo

Las fuerzas estadounidenses lograron capturar a Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas, tras meses de trabajo de inteligencia. Utilizaron más de 150 aeronaves en un asalto coordinado. Los llevaron en un Boeing 757 al aeropuerto Stewart en Nueva York, y posteriormente al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia ha ordenado que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma la presidencia interina. Ella activó el Consejo de Defensa de la Nación y solicitó un estado de conmoción exterior, insistiendo en que Maduro sigue siendo el único presidente legítimo.

Trump fue claro: «Estados Unidos va a gobernar Venezuela hasta que se produzca una transición adecuada». Generales como Dan Caine confirmaron la meticulosa planificación: «Observamos, esperamos y nos preparamos». La reacción de los países vecinos no se hizo esperar. Ecuador ha restringido la entrada a funcionarios chavistas para preservar su seguridad, mientras que Colombia ha desplegado 30.000 soldados en la frontera, estableciendo un Puesto de Mando Unificado en Cúcuta.

Inmigrantes venezolanos se congregan frente a la prisión en Nueva York, celebrando lo que consideran el fin de una era. El colapso del régimen chavista, caracterizado por restricciones a las libertades y una crisis económica sin precedentes, obliga ahora a una reconfiguración regional.

Starlink entra en escena: conectividad gratuita hasta febrero

El servicio satelital Starlink, perteneciente a SpaceX, ha anunciado internet gratuito para Venezuela durante un mes tras la captura de Maduro. En su red social X, Elon Musk mostró su apoyo a esta iniciativa. Esta oferta garantiza conectividad hasta febrero; resulta ideal para un país donde las redes tradicionales han colapsado debido a años de crisis.

No es la primera vez que Starlink lanza una oferta gratuita. La compañía también ofrece períodos de prueba de 30 días para nuevos usuarios en áreas con mala cobertura. Solo hay que verificar tu dirección en su página web, crear una cuenta y, si hay disponibilidad, acceder sin coste inicial alguno. Esto incluye velocidades completas, ancho de banda amplio y conexión a satélites de órbita baja, todo sujeto a políticas razonables sobre uso.

Además, Starlink permite conexiones directas desde smartphones compatibles hasta julio del 2025. Algunos modelos seleccionados pueden enlazarse con satélites para enviar textos o ubicaciones e incluso hacer llamadas al 911, sin necesidad de torres móviles. En pantalla aparecerá «T-Mobile SpaceX». Pronto se sumarán servicios como voz e internet básico.

Para los venezolanos, esto representa un cambio radical. Las zonas rurales o urbanas sin acceso ahora tienen una alternativa viable. El proceso es sencillo: solo hay que ingresar tu dirección, validar cobertura y coordinar la instalación. Sin compromisos; puedes cancelar al final del mes sin penalización alguna.

Para quienes cuenten con dispositivos móviles compatibles, esto puede ser una verdadera revolución. Mientras Rodríguez declara estados de emergencia, los ciudadanos pueden consultar noticias vía satélite. Un toque irónico si se quiere ver así: tecnología proporcionada por un multimillonario celebrando la caída de un dictador.

Impacto tecnológico y político en Venezuela

La llegada del internet gratuito es oportuna. Venezuela ha sufrido cortes constantes bajo el régimen chavista, utilizados como herramientas para censurar voces disidentes. Con sus satélites directos, Starlink elude estas restricciones impuestas por el Estado.

Los usuarios ubicados en áreas sin cobertura móvil podrán enviar mensajes o solicitar ayuda cuando lo necesiten. En sus fases iniciales, solo se podrán enviar textos y emergencias; más adelante se habilitarán servicios como voz y datos. La lista de smartphones compatibles sigue creciendo con cada actualización.

Desde el punto económico, la llegada de Starlink supone un impulso significativo. Las pruebas gratuitas similares realizadas en Argentina durante enero del 2026 demuestran cómo funciona este modelo: instalas la antena y disfrutas del servicio durante todo un mes sin coste alguno. En Venezuela, con una transición bajo supervisión estadounidense, internet satelital podría acelerar procesos cruciales como la reconstrucción del país; empresas, educación y gobiernos provisionales lo necesitan urgentemente.

Mientras Trump busca controlar las reservas petroleras venezolanas, Musk ofrece bits e información valiosa. Es curioso cómo estas dos dinámicas parecen entrelazarse. Ecuador cierra sus puertas ante chavistas; Colombia refuerza su frontera ante cualquier eventualidad. El mundo observa cómo Starlink puede unir a los venezolanos dispersos por diversas latitudes.

Cómo acceder al internet gratis de Starlink en Venezuela

El proceso es bastante sencillo. Dirígete al sitio web de Starlink, introduce tu dirección exacta y deja que el sistema verifique si hay cobertura satelital disponible. Si tu solicitud es aprobada, podrás darte de alta sin costo alguno durante 30 días o hasta febrero según lo anunciado.

Pasos clave:

Introduce tu ubicación exacta para validar.

Crea tu cuenta proporcionando información básica.

Coordina el envío e instalación del kit necesario.

Disfruta del mes completo: altas velocidades sin límites adicionales.

Para quienes usan móviles:

Asegúrate de actualizar el software en tus dispositivos compatibles.

Sal fuera del área cubierta por señal móvil.

Conéctate automáticamente a los satélites.

Utiliza mensajes textos, localización y emergencias.

Si te encuentras en una zona remota o difícil acceso, esta es tu oportunidad dorada. En Caracas tras el asalto militar, esto resulta esencial. Como colofón, Musk ha expresado su apoyo públicamente amplificando todo este revuelo mediático.

COSTE EN ESPAÑA

En España, el servicio de internet por satélite Starlink (de SpaceX) ofrece principalmente dos planes residenciales a fecha de enero de 2026:

Residencial Lite : 29 € al mes . Es una opción más económica, pero con velocidades más lentas durante horas pico y no disponible en todas las zonas (puede ser depriorizado).

: . Es una opción más económica, pero con velocidades más lentas durante horas pico y no disponible en todas las zonas (puede ser depriorizado). Residencial estándar: 40 € al mes. Ofrece mejor prioridad y rendimiento consistente, con datos ilimitados.

Además, hay planes itinerantes (para móviles o viajes):

Itinerante 50 GB: 40 €/mes.

Itinerante ilimitado: alrededor de 89 €/mes.

Nota importante: En algunos casos históricos se mencionaba una tarifa reguladora adicional de 9 € (impuesta por la CNMC), pero según la información oficial actual en starlink.com/es/service-plans, los precios base son los indicados sin mención explícita a extras en España. Te recomiendo verificar en la web oficial introduciendo tu dirección para confirmar el precio exacto en tu zona, ya que puede variar por disponibilidad o promociones.

El kit de hardware (antena + router) tiene un coste inicial que suele rondar los 225-349 € (o opciones de alquiler por ~9-10 €/mes adicionales). Hay prueba de 30 días con devolución.

Velocidades de conexión

Starlink ofrece velocidades de descarga de hasta 290 Mbps en España (una de las más altas en Europa), con medias reales entre 100-200 Mbps de bajada, 10-30 Mbps de subida y latencia baja (20-40 ms, ideal para streaming, videollamadas y gaming). Puede variar por ubicación, obstrucciones y congestión, pero usuarios reportan picos de hasta 300-339 Mbps.

Para detalles precisos y disponibilidad en tu dirección, visita starlink.com/es y consulta el mapa de cobertura o planes. ¡Es una gran opción para zonas rurales donde no llega la fibra!