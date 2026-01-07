La Comunidad de Madrid impulsa la digitalización para mejorar la eficiencia de las plantas termosolares

La Comunidad de Madrid avanza en la mejora de la eficiencia de las plantas termosolares de torre a través de los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEA) Networks y Energía, junto con otras nueve organizaciones internacionales, en el marco del proyecto europeo SUN-DT, destinado a acelerar la transición digital en los sistemas de energía solar térmica concentrada.

Estas instalaciones generan electricidad a partir del calor concentrado por millas de espejos —heliostatos— que siguen el movimiento del sol y reflejan su luz hacia un receptor situado en lo alto de una torre. Aunque esta tecnología ofrece un suministro gestionable y sostenible, su rendimiento depende de operaciones de campo altamente complejas que requieren sincronizar todos los componentes con precisión. La digitalización se plantea así como la vía esencial para maximizar la eficiencia, reducir costes operativos y facilitar su expansión industrial.

En esta iniciativa, IMDEA Networks lidera el desarrollo de la capa de comunicaciones inalámbricas 5G , que permitirá caracterizar y calibrar el comportamiento de los heliostatos en tiempo real. Este sistema será capaz de detectar automáticamente cualquier desalineación y recomendar acciones correctivas inmediatas, lo que evitará ejecutar rondas completas de mantenimiento y permitirá intervenir solo en los elementos necesarios. Con ello, se optimiza la eficiencia óptica y se reduce significativamente las horas de trabajo en campo.

La tecnología de comunicaciones propuesta también ofrece enlaces de alta capacidad y confiabilidad en todo el campo solar , facilita la recolección robusta de datos y habilita bucles de retroalimentación en tiempo real, una condición clave para automatizar las operaciones.

Por su parte, IMDEA Energía aplica de forma experimental los avances de su instituto homólogo en sus propias instalaciones, a través de las unidades de Sistemas Eléctricos y de Procesos de Alta Temperatura. Sus investigadores desarrollan una herramienta de simulación integral para la planta , un modelo predictivo de precios de electricidad y servicios auxiliares , y sistemas de optimización energética basados ​​en aprendizaje profundo , con el objetivo de aumentar la sostenibilidad y la rentabilidad de la energía solar térmica concentrada.

Con estos trabajos, la Comunidad de Madrid consolida su papel como referente europeo en investigación aplicada a las energías limpias y la digitalización industrial , situando la innovación tecnológica al servicio de la transición energética global.