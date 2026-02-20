AI Summit Barcelona 2026 reunirá a más de 10.000 innovadores en la mayor cita de inteligencia artificial del sur de Europa

Barcelona se prepara para convertirse en el gran punto de encuentro de la innovación global. El AI Summit Barcelona 2026 fue presentado oficialmente el 19 de febrero en Norrsken House Barcelona, durante un acto que reunió a más de 200 líderes del ecosistema tecnológico, institucional y empresarial. Con este lanzamiento, se abrió también la venta de 1.000 entradas Very Early Bird al 50% de descuento, disponibles por tiempo limitado.

El evento llega tras el éxito de AI Week Barcelona 2025, que atrajo a más de 3.000 asistentes y posicionó a la ciudad entre los hubs tecnológicos más activos de Europa. Para 2026, la apuesta se multiplica: el AI Summit Barcelona espera superar los 10.000 participantes, consolidándose como uno de los mayores encuentros de inteligencia artificial del sur del continente.

La AI Week más grande de España

El summit será el eje central de una AI Week sin precedentes, con cerca de 50 eventos tecnológicos y culturales repartidos por toda la ciudad, y una participación estimada de entre 15.000 y 20.000 personas. Además, un hackatón de gran formato con 500 participantes reflejará la filosofía builder-first del evento, centrada en pasar de la teoría a la acción bajo el lema: “Beyond Theory. AI in Action.”

Impulso institucional y visión global

Por primera vez, el AI Summit contará con un respaldo institucional amplio, con figuras como Olivier Da Silva, Cónsul General de Francia en Barcelona; Carles Anglada, CEO del World Trade Center Barcelona; Rocío Alcocer, directora general de Norrsken Barcelona; y Jaume Miralles, director de IA en la Generalitat de Catalunya.

El apoyo refuerza el propósito del encuentro: impulsar a Barcelona como una de las capitales mundiales de la inteligencia artificial.

“Barcelona está preparada para liderar la conversación global sobre el futuro de la IA”, afirmó Guillaume Rostand, presidente de The French Tech Barcelona. En la misma línea, Jérémie Benhamou, fundador de The Tech Nation, subrayó que “AI Summit Barcelona 2026 será un punto de encuentro clave para los innovadores que están definiendo la próxima década de la inteligencia artificial.”

Un ecosistema en plena expansión

Con más de 2.200 startups y 500 empresas de IA activas en Cataluña, Barcelona se ha consolidado como el hub tecnológico líder del sur de Europa y el tercero del mundo en atracción de inversión extranjera en proyectos de IA, según el informe Global Location Trends 2025 de IBM.

A esto se suma la Estrategia de IA de Cataluña 2030, que destinará 1.000 millones de euros a impulsar el ecosistema y convertir la región en un referente global.

Emprendedores jóvenes al frente

El AI Summit Barcelona fue creado por dos emprendedores de 22 años, Adam Hruska y Tanguy Wincker, cofundadores de Rusker. Ambos soñaron con un evento emblemático que mostrara al mundo el talento y la capacidad de innovación de la ciudad.

“Queremos acercar la inteligencia artificial a todos los sectores y generar nuevas oportunidades para Barcelona”, destacó Hruska. Wincker añadió que el proyecto “impulsa ideas que nacen y crecen aquí, fortaleciendo el ecosistema local.”

Las entradas Very Early Bird ya están disponibles en www.aisummitbarcelona.com con un 50% de descuento. Además, las empresas interesadas en patrocinar o participar en las actividades paralelas ya pueden contactar con la organización.