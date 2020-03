Facebook experimenta con las historias de Instagram

Facebook está avanzando en nuevas soluciones tecnológicas. La famosa red social trabaja en la publicación cruzada de historias desde la red social homónima a Instagram. De esta manera de busca que el contenido esté visible en tres plataformas de la compañía durante un periodo de 24 horas.

La desarrolladora experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong ha compartido lo que, desde la compañía, le han confirmado que se trata de una prueba: las historias cruzadas.

Se trata de una función que busca «simplificar y mejorar» la forma en que las historias funcionan en sus distintas aplicaciones. En concreto, una historia publicada en Facebook podrá verse durante 24 horas también en Instagram y Messenger.

En 2017, la compañía ya permitió publicar una historia de Instagram también en Facebook.

Facebook is working on cross-posting Stories to Instagram pic.twitter.com/uH2w3VVnSe

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 9, 2020