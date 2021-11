YouTube oculta los ‘No me gusta’ para luchar el acoso

Las redes sociales dan un nuevo paso para luchar el acoso.

YouTube ha dejado de mostrar de forma pública el número de ‘No me gusta’ que reciben los vídeos subidos a la plataforma de ‘streaming’ para reducir los ataques organizados contra determinados usuarios.

La compañía tecnológica inició en marzo una prueba para comprobar el efecto que tendría retirar de la vista pública el recuento de ‘No me gusta‘ que reciben los vídeos. Con ello, y según han explicado, detectaron una disminución del uso de dicho botón con la intención de atacar a un creador.

La plataforma ha implementado el cambio de forma oficial, de tal manera que los usuarios no verán el número de ‘No me gusta’, aunque este registro estará disponible para el propio creador en YouTube Studio, en tanto que el botón no desaparecerá.

El botón ‘No me gusta este vídeo’ ha generado polémica en la comunidad de YouTube por el uso que se le ha dado en algunas ocasiones, especialmente en el caso de las campañas organizadas que buscaban atacar a un creador. La compañía ha destacado que eran los creadores pequeños o recién llegados los que se veían afectados en mayor medida por este tipo de prácticas.

El botón de ‘no me gusta’ tiene un papel dentro de la plataforma, ya que permite conocer a los creadores si su vídeo ha gustado. E incluso durante la prueba, algunos usuarios señalaron que su vista pública era un factor que tenían en cuenta a la hora de ver o no un vídeo.