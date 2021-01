Donald Trump prohibe las transacciones con Alipay, WeChat Pay y otras apps chinas

La medida contra China, de envergadura, no entra en vigor hasta dentro de 45 días, cuando se supone que Donald Trump no estará ya en la casa Blanca, pero a a el le importa un comino, quizá porque no ha tirado todavía la toalla.

El todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohibió este 5 de enero de 2021 todas las transacciones con Alipay, WeChat Pay y otras aplicaciones vinculadas a empresas chinas, argumentando que estas podrían enviar información de los usuarios al gobierno de China.

La orden ejecutiva entrará en vigencia en 45 días, semanas después de que Trump sea reemplazado en la Casa Blanca por el demócrata Joe Biden, ganador de las elecciones el 3 de noviembre.

Un alto funcionario de la administración dijo que la orden y su aplicación no se ha discutido con la “posible administración entrante de Biden”.

La maniobra de Trump también se produce después de que órdenes ejecutivas anteriores destinadas a prohibir TikTok, que es propiedad de ByteDance con sede en China, se frustraran por fallos judiciales que indicaban que Trump se extralimitó en su autoridad legal.

Las aplicaciones a las que se refiere la nueva prohibición se eligieron debido al elevadísimo número de descargas, lo que significaba que decenas de millones de usuarios podían correr el riesgo de que se aprovecharan sus datos, según el funcionario de la administración.

“Estamos tratando de articular al mundo y tomar medidas para detener la invasión de la gran estrategia de datos de China – fotos, mensajes de texto, llamadas telefónicas a los padres – de ser alimentados en esta herramienta masiva para la opresión global”, dijo el funcionario.

La orden de Trump pide que el secretario de Comercio revise y evalúe qué otras aplicaciones deben ser incluidas en la prohibición. Nombró específicamente a Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay y WPS Office.

“Esta recopilación de datos amenaza con proporcionar al Gobierno de la República Popular China y al Partido Comunista Chino acceso a la información personal y de propiedad de los estadounidenses, lo que permitiría a China rastrear la ubicación de los empleados y contratistas federales”, reza el decreto firmado por Trump.

El veto afectará a cualquier transacción a través de esas aplicaciones con personas o propiedades sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos.

Los esfuerzos de China por robar datos de estadounidenses muestran la intención de ese país de utilizarlos “para promover su agenda de seguridad económica y nacional”, agrega el texto.

El decreto menciona varias intrusiones cibernéticas atribuidas a China en los últimos años que comprometieron los datos de millones de estadounidenses, incluida una del ejército chino a la empresa Equifax en 2017, que afectó a la información personal de casi la mitad de todos los estadounidenses.

“Estados Unidos debe tomar medidas agresivas contra quienes desarrollan o controlan aplicaciones de software conectadas en China para proteger nuestra seguridad nacional”, dijo Trump en el texto de su orden ejecutiva.

Esta decisión aumenta las tensiones con China en vísperas de que el próximo 20 de enero Trump tenga que entregar la Presidencia al demócrata Joe Biden, ganador de las elecciones de noviembre pasado.

Estados Unidos ha acusado en numerosas ocasiones a China de estar detrás de ciberataques contra sus empresas o instituciones, pero su respuesta ha sido siempre negarlo y afirmar que es precisamente Washington quien promueve el espionaje contra gobiernos, empresas o individuos de otros países.