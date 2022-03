Risto Mejide y Pablo Iglesias se sacuden con Putin de por medio

El publicista, Risto Mejide, y el programa Todo es verdad de Cuatro, volvieron a noquear al ex vicepresidente, Pablo Iglesias, y su ideología. El 2 de marzo de 2022, Risto, ya le envió un contundente mensaje a Iglesias al oponerse a enviar armas a Ucrania.

«Dice que nos va a explicar por qué no hay que mandar armas, porque él tiene amigos que le han dicho que no se puede ganar. Pues nada, Pablo Iglesias, te vas y a todos los ucranianos les dices que no les enviamos nada porque total, no pueden ganar»