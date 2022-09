5 aspectos que determinan la velocidad de carga de tu sitio web

¿Tu página web carga lento? Pues esta es una cuestión que debes solucionar lo antes posible. Ya que, entre los parámetros que los buscadores priorizan a la hora de mostrar sus contenidos, está la velocidad de carga de cada web.

Por tanto, entre tus próximos pasos importantes debe estar garantizar los elementos funcionales que te permitan aumentar la conversión. Para ello, te vamos a contar todo lo que necesitas saber sobre cómo mejorar, uno de estos, la velocidad de tu web.

¿Qué influye en la velocidad de tu página web?

La velocidad de carga de tu sitio web se refiere al tiempo que demora en mostrarse todos los contenidos (texto, imágenes y videos) en la pantalla del usuario. Un estudio realizado por Portent indica que después de los 5 segundos es poco probable que tus lectores aún sigan ahí. Por ello, hoy te compartimos los 5 factores más relevantes para que tu web se cargue rápido.

1. Plugins

Los plugins son una de las formas más fáciles de adicionar funcionalidades a tu web desde un CMS. Sin embargo, a veces se nos va la mano con la cantidad. Como consecuencia obtenemos una página que demora en cargar debido al exceso de plugins instalados.

Emplear un creador de sitios web fácil y gratuito solo te garantiza obtener los resultados que buscas si eres capaz de equilibrar la experiencia del usuario, el diseño y los aspectos técnicos. Para este último aspecto, la solución viene de la respuesta positiva a estas preguntas:

¿Empleas todos los plugins que tienes instalados en tu crear de sitios? ¿Están bien configurados? ¿Existe uno que pueda hacer dos de esas funciones?

2. Tamaño de las imágenes

La estrategia aquí es emplear las imágenes en el menor tamaño de archivo posible sin que se comprometa la calidad. Para ello debes conocer algunas reglas generales. Para empezar, sé racional con el formato que empleas. En el caso del JPEG es mejor para fotos con mucho color. Los PNG utilízalos para imágenes simples o transparentes. Por último, reserva los GIF solo para fotos animadas.

Por otra parte, la forma más habitual de optimizar las imágenes es cambiando su tamaño. Muchos especialistas en SEO aconsejan, como regla general, que las imágenes no deben pesar más de 300 kB.

La mayoría de los editores de foto, te facilitarán la corrección de las imágenes más pesadas sin que pierdan calidad visual.

3. Servidor de alojamiento web

El tiempo de respuesta del servidor que selecciones para alojar tu página web es determinante. Es importante que, si no dominas este lenguaje, anotes los datos. Por lo general, para que tu sitio web tenga una buena velocidad de carga, el servidor debería ofrecer un TTFB (Time To First Byte) o tiempo de recibir la primera pieza de información inferior a 200 ms.

Otras recomendaciones para que tu hosting te garantice rapidez son:

Selecciona uno donde el Hardware esté soportado en un disco tipo SSD (Solid State Drive)

esté soportado en un disco tipo SSD Si eliges un servidor de alojamiento compartido asegúrate que no esté sobrecargado

Ubica tu sitio en un hosting que se encuentre geográficamente cerca de tu público objetivo.

4. Código ineficiente

El equipo de desarrollo debe tener cuidado de no añadir peticiones HTTP innecesarias. Estas obstaculizan, en gran medida, el tiempo de carga de tu página. La labor de los programadores debe enfocarse en emplear métodos donde se muestre solo lo que el lector necesite en ese momento.

Por otra parte, es conveniente que se tomen otras medidas como, por ejemplo, la habilitación del almacenamiento en caché del navegador. De hecho, al eliminar todo el código no deseado o muerto, los saltos de línea y los espacios en él, mejorará la velocidad del sitio de forma notable.

5. Cantidad de contenido enriquecido

Es conveniente que planifiques con mesura el contenido enriquecido que muestras en tu sitio web. Por una parte, este debe contribuir a una experiencia de navegación satisfactoria para tus usuarios. Sin embargo, las imágenes y videos también deben llevarse bien con Google.

Para lograr este objetivo la solución es simple. No pongas demasiados contenidos enriquecidos en una misma página. Esto facilitará el tiempo de carga de tu web. Además, desde el punto de vista visual tus los internautas te lo agradecerán.

¿Cómo medir la velocidad de carga de tu sitio web?

Llegado a este punto, es hora de evaluar los resultados. Ya conoces los aspectos claves para la optimización de la velocidad de carga de tu página web. Pues, ahora te enseñaremos cómo comprobar si tus cambios funcionan.

Para ello, puedes emplear herramientas gratuitas en línea que te permiten conocer qué tan rápido carga tu página web en distintos tipos de dispositivos. Existen soluciones muy útiles para realizar esta labor.

En menos de un minuto estas te muestran, oportunidades de mejora y un diagnóstico personalizado de la velocidad de tu web.

Una vez que logras incrementar la velocidad de tu página, aumentas tus probabilidades de convertir a un lector en un prospecto. Eso sí, siempre cuida que exista un balance adecuado entre elementos técnicos optimizados y una experiencia de calidad para tus usuarios.