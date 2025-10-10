Stayloop.co suma una figura clave a su Consejo Asesor junto a su lanzamiento global: Aida Al Busaidy

La plataforma de tecnología turística con sede en Dubái, stayloop.co, que desarrolla soluciones innovadoras basadas en datos para el marketing de influencers, dio recientemente un gran paso con su lanzamiento global en Estambul. Durante el evento de cuatro días, influencers de todo el mundo experimentaron la riqueza cultural de Estambul y tuvieron la oportunidad de explorar de cerca el sistema operativo de Stay Loop.

El evento estuvo repleto de experiencias exclusivas que reflejan el espíritu único de Estambul. Comenzó la primera noche con una cena en uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad. A la mañana siguiente, se sirvió uno de los mejores ejemplos de un desayuno tradicional turco; delicias locales como el kebab y el baklava permitieron a los participantes saborear sabores inolvidables.

A lo largo del programa, los influencers descubrieron la ciudad desde el mar durante un paseo en barco por el Bósforo; también tuvieron la oportunidad de contemplar la historia de Estambul desde las alturas con un vuelo en helicóptero organizado. Se relajaron viviendo tradiciones centenarias en un histórico baño otomano y, más tarde, exploraron de cerca el patrimonio cultural de la ciudad, incluidos sitios emblemáticos como las cisternas subterráneas y Santa Sofía.

El influencer de viajes español Antonio Pozo, con 1 millón de seguidores, compartió sus impresiones: “Esta es mi cuarta visita a Turquía, pero gracias a Stay Loop, es la primera vez que tengo una experiencia tan completa y gratificante”. Anelya Kenjebekova, quien cuenta con 1,4 millones de seguidores, agregó: “Este tour, gracias a Stay Loop, ofreció la oportunidad de vivir cada paso de forma planificada y sin contratiempos. Descubrir muchos rincones ocultos de la ciudad y explorar atmósferas diversas que darán forma a nuestro contenido estuvo muy por encima de tours anteriores. Realmente fue una experiencia inolvidable”. Otra de las 12 distinguidas participantes, Andrea Dal Corso con 810 mil seguidores, subrayó el valor de la experiencia Stay Loop: “Ahora podemos gestionar nuestros viajes de forma más eficiente porque existe la plataforma Stay Loop, creada para tender un puente entre nosotros y las marcas. Todo lo que necesitamos es confiar en ellos y disfrutar de las experiencias”.

Además de este impactante proceso de lanzamiento, Stay Loop también anunció la incorporación de Aida Al Busaidy, una profesional con experiencia internacional en marketing y comunicaciones, a su Consejo Asesor. Aida se desempeña actualmente como vicepresidenta de Defensa del Consumidor en el Departamento de Economía y Turismo de Dubái y lleva más de 18 años liderando proyectos estratégicos en el sector turístico y de marketing. Su participación como asesora refuerza la visión global de Stay Loop y respalda su objetivo de construir un ecosistema fiable y sostenible para marcas e influencers.

La diferencia de Stay Loop: el ecosistema de trueque (barter)

Stay Loop es una plataforma construida sobre los nueve años de experiencia de la agencia Stay Influence, que opera en el ámbito del marketing de influencers. En el corazón del sistema está la idea de reunir a marcas e influencers viajeros en colaboraciones de trueque mutuamente valiosas.

Mientras que para las marcas se vuelve más fácil llegar a los creadores de contenido adecuados, los influencers pueden colaborar de forma natural con marcas turísticas que ofrecen hoteles, restaurantes, eventos y muchos servicios diferentes en los destinos que visitan. Este ecosistema hace que los procesos de creación de contenido sean más auténticos y, al mismo tiempo, brinda a las marcas la oportunidad de interactuar directamente con sus audiencias objetivo.

En el evento de lanzamiento, el fundador de Stay Loop, Orhan Beyazıt, compartió el siguiente mensaje:

Stay Loop no es solo una plataforma; es una comunidad que construye conexiones sostenibles entre marcas e influencers. Este ciclo, que comenzó en Estambul, se ampliará a diferentes ciudades del mundo en los próximos años. Además, con la incorporación de Aida Al Busaidy a nuestro Consejo Asesor, su visión de marketing internacional y su experiencia en la industria aportarán una contribución sólida al viaje de crecimiento de Stay Loop. Junto a ella, aspiramos a crear un ecosistema de influencers confiable y sostenible en geografías más amplias”.

Al ofrecer una plataforma de nueva generación basada en datos al sector turístico, Stay Loop permite a marcas e influencers gestionar sus colaboraciones de trueque de manera más eficiente y transparente. Al mismo tiempo, la empresa se posiciona con la misión de aportar valor al ecosistema turístico en el ámbito del marketing de experiencias.

En este contexto, planea organizar encuentros y talleres para marcas asociadas sobre la dinámica del marketing de influencers, estrategias para crear campañas exitosas y casos de estudio. Con la convicción de que Aida Al Busaidy contribuirá a esta misión a escala global, el equipo de Stay Loop expresa su gran entusiasmo por su incorporación al Consejo Asesor.