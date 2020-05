La Guardia Civil se planta ante Sánchez y Marlaska: ni llevar una bandera es delito, ni tenemos los equipos prometidos

La Guardia Civil se planta ante Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska.

El portavoz de JUCIL (Justicia para la Guardia Civil), Tomás Quesada, defendió que no es un delito salir a pasear con una bandera de España. En este sentido, se mostró en contra de las identificaciones de ciudadanos que sólo mostraban su rechazo al Gobierno a través de ondear la bandera.

Sin embargo, durante su participación en el programa ‘Cuatro al Día’ de este 13 de mayo dejó claro que si “llevar una bandera no está tipificado como ningún delito”, sí lo está que no se respeten las franjas horarias y distancias de seguridad establecidas en el proceso de desescalada del estado de alarma.

Un análisis que realizó ante la polémica centrada en los barrios de Madrid, donde se han registrado ‘manifestaciones de barrio’ contra la nefasta gestión sanitaria del Gobierno de Pedro Sánchez. Las mismas donde el ministerio del Interior solicitó una fuerte presencia policial.

Quesada recordó la falta de test diagnósticos y de equipos de protección siguen siendo la gran asignatura pendiente de Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska con los agentes de la Benemérita.

En este sentido, indica que la dotación de los equipos está siendo irregular y que algunos de los agentes ya cuentan con ellos, mientras que otros deben seguir improvisando. En la misma línea, precisó que “existe un importante número de agentes sin pasar los test diagnósticos”.

Dos aspectos que considera fundamentales, más aún cuando van avanzando las fases de la desescalada y los agentes de la Guardia Civil están en contacto con un mayor número de ciudadanos y, por ende, con más posibilidades de contagio.

Lamentablemente, las cifras siguen quedándose viejas de un día para otro. Pero en estas primeras horas del 28 de marzo de 2020 hay reconocidos oficialmente unos 700 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contagiados por el COVID-19.

Sin embargo, el drama que se avecina es aún más tétrico si se tiene en consideración que alrededor de 7.500 agentes entre Policía Nacional y Guardia Civil están aislados en sus casas por presentar síntomas que tienen mucho que ver con el coronavirus.

El gabinete jurídico Suárez Valdés, que es el que está representando a los guardias civiles que están denunciando estas negligencias, entre ellas que no se están haciendo tests a los agentes, asegura que la demanda va a ser presentada en cuestión de días, amén de la denuncia presentada el 25 de marzo de 2020 ante la Inspección de Trabajo por la falta de medios de protección ante el coronavirus:

Ya no es que no les den una mascarilla homologada P3, adecuada para el riesgo que corren, es que no les dan ni una mascarilla de papel y se ha apercibido a personal por llevar al trabajo su propia mascarilla.