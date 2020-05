Narciso Michavila rompe la baraja del Gobierno: “¡El virus está en retirada! El confinamiento ya es contraproducente!”

Apenas 24 horas después de un nuevo ridículo CIS de Tezanos, el hombre que ha tirado por tierra a una institución hasta la fecha prestigiosa, le siguen cayendo palos.

En esta ocasión, le han llegado de Narciso Michavila, el presidente de la empresa de estudios demográficos GAD-3, seguramente uno de los que más se ha beneficiado de esta perversión de Tezanos y el Gobierno con el instrumento estatal de este tipo de estudios y encuestas. Michavila, además, ha publicado un tuit absolutamente sorprendente en el que rompe por completo la baraja del Gobierno que Sánchez tiene entre manos mientras se le desparraman las cartas:

Michavila añadió algunos datos para explicarse y terminó por sentenciar:

El virus está en retirada gracias al compromiso social de la inmensa mayoría, y a que pierde fuerza viral, pero no está vencido: se le combate con el sentido común, no con el miedo. ¡Cuanto antes termine el confinamiento mejor combatiremos el virus entre todos!

Además, en ese mismo momento, para conseguir mayor efecto, apareció el protagonista por ‘El programa de Ana Rosa’, espacio en el que participa como colaborador, y allí insistió en su idea y, como no podía ser de otra manera, contra el CIS de Tezanos:

Todos defendíamos mucho al CIS en el sector, porque podía hacer cosas que las empresas privadas no podíamos, pero lo de menos era el voto. Curiosamente desde que llega Tezanos, pasamos de tener 10.000 entrevistas de voto al año, a tener 100.000, es lo único que le interesa, el voto. Y ahora ya no se testa a los ministros… O luego rompe la serie para que no suspendan sus jefes, una serie que viene desde los años 80… Pero en el PSOE saben que esto les está perjudicando. Cuando en los dos partidos quieren saber lo que pasa, nos contratan a nosotros, me llaman a mí, porque saben que las encuestas de Tezanos están hechas para lo que están hechas.