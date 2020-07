Amador Mohedano destapa los ‘trapos sucios’ de Fidel Albiac y Rocío Carrasco

La intervención de Amador Mohedano en el ‘Sábado Deluxe’ fue una auténtica dinamita. El hermano de Rocío Jurado confesó que la voluntad de ‘la más grande’ no se ha cumplido: su familia está rota y no parece que se vaya a reconciliar. Mohedano culpó a Rocío Carrasco de esta ruptura y, sobre todo, atacó a Fidel Albiac. Amador no entiende cómo Rocío puede llevar tantos años sin hablarse con sus hijos y considera que ella ha sido la que se la alejado voluntariamente de su familia.

El hermano de la Jurado cree que Rocío siempre ha sido “una niña simpatiquísima y buenísima”, que compartía todo lo que tenía “hasta que dejó de serlo”, ya que “alguien con mucha ambición la ha abducido”.

Rocío y David no querían estar con su madre

Amador ha confesado también que a las pocas semanas de la boda de Rocío y Fidel, David -el hijo de Antonio David y la Carrasco- encontró una revista en la que había fotos del enlace y le dijo a Amador «tito, este hombre es muy poco agradable, ¿verdad?».

El hermano de Rocío Jurado también ha develado que tanto David como Rocío Flores recibían castigos severos por parte de Fidel, que los encerraba en la habitación. Amador asegura que los niños «no querían estar con su madre» y la pareja de esta y, para rematar, ha asegurado que «a Rocío Jurado nunca le gustó Fidel».

Amador describió por primera vez el especial interés de Fidel en los últimos días de vida de Jurado por saber qué iba a pasar con su herencia cuando falleciera. Por si esto fuera poco, según Amador, Fidel se refería a Gloria Camila y a José Fernando como «los inmigrantes» y también se mostraba impaciente por saber «qué iba a pasar con ellos».