‘Masterchef’ saca el lado más sensible de Celia Villalobos y asesta un revés a Aznar: «Lo que piense no me importa nada»

Volvió ‘Masterchef’ con la quinta edición Celebrity en la noche de este 15 de septiembre de 2020 y dejó momentazos que fueron de lo más sonados en redes sociales. Dieciséis aspirantes conocidos: Celia Villalobos, Ainhoa Arteta, Josie, Pedro Delgado, Raquel Sánchez Silva, Florentino Fernández, Gonzalo Miró, Raquel Meroño, Jesús Castro, Laura Sánchez, Lucía Dominguín, La Terremoto de Alcorcón, Nicolás Coronado, Juanjo Ballesta, Melani Olivares y David Fernández.

Una de las concursantes más destacadas de la noche fue, sin duda, Celia Villalobos, exministra del PP y antigua presidenta del Congreso. La malagueña, ya retirada de la vida política, se ha puesto un delantal y se ha sincerado con sus compañeros.

Cuando presentó sus dos primeros platos -un marmitako y un tartar de bonito- lo hizo llena de nervios y confesando que tiene miedo «a la crítica dura». «Se nota que cocinas», comentó el jurado y Celia se emocionó. «No he llorado jamás. Me hicisteis llorar por primera vez en mi vida. A mí nadie me ha visto nunca llorar», confesaba la exministra.

Villalobos no se caracteriza por ser una de las políticas que más guarda el protocolo. Durante su carrera ha dejado momentos que pasarán a la historia como el haber sido pillada jugando con el móvil, broncas diversas en televisión o llamar a su chófer Manolo a viva voz.

«Como me han dado tantas hostias en la vida, las tengo muy clavás… Ese miedo que tengo a la crítica dura, lo tendré que superar. Por eso estoy aquí, porque quiero aprender a vivir«.

También tuvo tiempo para hablar de política y soltar alguna que otra pullita. «Lo que piense Aznar, a estas alturas de mi vida, es que no me importa nada«, aseguraba Villalobos.

La exministra reconocía que dejar la política “me ha causado mucho dolor de corazón, pero ya se me ha pasado. Cuando me echaron del Gobierno, para mí fue como encontrarme con la vida. Lo pasé mal».

Floretino Fernández le preguntaba por el momento en el que dejó de ser aznarista, a lo que la expopular contestaba: «Cuando empezó a meterse con Mariano [Rajoy]. Aznar va y nombra a Mariano pensando que él va a estar en una sillita diciendo: ahora por aquí ahora por allí. Sin entender una cosa fundamental en política y en la vida. Cuando tú te vas, no pretendas que el que se quede haga lo que tú querías porque ese va a echar ceniza sobre tus pasos».