Antonio Resines reaparece en televisión con duras secuelas: «Tengo un 80% de atrofia»

El popular y querido actor Antonio Resines dio una gran noticia este 14 de febrero de 2022 reapareciendo en televisión y con un aspecto de lo más saludable, dadas las circunstancias.

Fue en ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos y por videoconferencia donde el televisivo Resines pudo explicar a sus seguidores que se encuentra bien y en plena recuperación de un COVID durísimo que le hizo pasarlo realmente mal.

Muy agradecido por las muestras de cariño que ha recibido por parte de muchos amigos y compañeros de profesión, Resines destacó la importancia de la sanidad pública, después de haber pasado más de un mes ingresado en la UCI. Aún con las secuelas de la Covid-19, que permanecerán en su cuerpo durante más tiempo, el actor confiesa que necesita un andador para caminar, que sigue teniendo un 80% de atrofia y que, después de tanto tiempo de inmovilidad, ha perdido todo el músculo.

Además, el presentador contó cómo se había dado la situación del inicio de la infección en su invitado:

«Amigo, la última vez que hablamos tú y yo en persona, eras negativo, porque viniste ese día, y al día siguiente me dijiste que estabas en el hospital».

«Me canso mucho al hablar»

«Luego empezó una semana de debacle, yo me encontré tosiendo y muy mal, luego me llevaron al hospital y ya no me acuerdo de nada. Yo pensé que habían pasado cinco días, pero cuando me desperté y vi qué día era me quedé acojonado», explica el protagonista. «Me canso mucho al hablar», aseguró, pero siguió contando:

«No te voy a contar cosas que yo pensaba porque te vas a pensar que estoy de cachondeo. Vives en un mundo extrañísimo que es otra cosa y se pasa muy mal porque no controlas. No es ‘tengo hambre y como’. Lo bueno de la historia es que había 14 turnos, de 97 personas en UCI nos hemos salvado 80. ¡Tiene narices!»

«Fuah», solo acertaba a decir, impresionado, el presentador.

«Tengo una atrofia del 80 por ciento ahora, tengo un andador porque ando mal. Me he librado de una… Ese es el resumen. Pero me recuperaré», aseguró.

«Según entras te quitan el móvil, me estaba desgastando, estaba utilizando aire que me venía bien en esos momentos. Cuando estás mal te tienen que quitar el móvil, ganas algo de tiempo y de respuesta a la enfermedad».