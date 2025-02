Feijóo destroza a Sánchez frente Ana Rosa: “Fue a Ucrania a figurar, no tiene poder ni influencia”

Alto y claro.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha acudido a ‘El programa de Ana Rosa’ para comentar la actualidad política nacional e internacional.

El líder de la oposición ha respondido a las acusaciones del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que ha comparado a los populares con “colaboracionistas nazi”, algo que ha considerado como un insulto vergonzoso e impropio de un jefe del Ejecutivo.

Feijóo ha hecho énfasis en cómo el líder del PSOE es capaz de espetar este tipo de insultos un día y al siguiente, viajar a Ucrania “solo para figurar” porque no tiene ningún poder real ni en el ámbito internacional ni en el nacional. Ha atizado a Sánchez por su posición de debilidad parlamentaria que le impide gobernar y ha recordado como en Alemania se ha convocado elecciones por la falta de Presupuestos mientras aquí, el socialista hace malabares.

“Sánchez es el presidente más débil de los últimos 50 años. Sánchez ya tiene un balance, tiene siete años en el Gobierno y cada vez es peor. Sánchez ni tiene unidad en su gobierno ni apoyos entre sus socios. En Alemania hubo elecciones porque los socialistas no pudieron aprobar los Presupuestos. Aquí, estamos con los Presupuestos de 2022. Es bueno legitimar que gobierne el que gana y que allí Frankenstein solo sea un personaje, no como pasa en España”.

El popular considera que el presidente no dirige la Nación porque no tiene suficiente mayoría en el Parlamento ni unidad en su Gobierno y que no tiene ningún interés en cualquier cosa que no sea seguir en La Moncloa.

“Desde que ha llegado Sánchez hubo que repetir elecciones en 2016 como ese famosos ‘no es no’ porque no dejaba gobernar al presidente Rajoy que fue el que ganó. Tuvieron que echarlo del partido. El autor del ‘no es no’ imposibilita que en España primero, se acepten los resultados y gane la lista más votada, y segundo pueda haber algún tipo de acuerdo para facilitar la gobernabilidad en nuestro país. Con el señor Sánchez la política institucional es incompatible con su carácter y con su biografía (…) Desde que ha tomado posesión no ha vuelto a tener contacto con el partido popular, simplemente el objetivo es el muro, dividir, insultar, difamar y calumniar. Es muy difícil hablar con quien no quiere hablar, y es muy difícil hablar con el creador del Frankenstein y del ‘no es no’”.

En cuanto a unas posibles elecciones antes del 2027 estima que en este asunto el socialista no tiene ‘voz’, sino que depende del prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont. En cuanto a los pactos y negociación entre Sánchez y el independentista catalán considera que son una humillación para España y retrata al socialista por “hablar de patriotismo con este panorama”: