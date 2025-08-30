Sánchez monopoliza la RTVE que pagamos todos y sólo disfruta él: Pepa Bueno le entrevistará en La 1, La 2 y el Canal 24H

la pagamos todos y la disfruta él.

Hablamos de RTVE.

El curso político arranca entre llamas reales e incendios políticos metafóricos.

Y si algo queda claro es que, cuando arde España, todos buscan agua… aunque algunos prefieran mojarse sólo delante del Telediario.

En política, todo tiene un tiempo y un lugar, y Pedro Sánchez lo sabe mejor que nadie. Tras semanas de discreta ausencia en Lanzarote y una escapada digna de novela a Andorra, el presidente ha escogido el plató del Telediario 2 en Torrespaña para su reentré mediática.

La encargada de recibirle no es otra que Pepa Bueno, que vuelve a liderar el informativo estrella de RTVE, en lo que muchos interpretan como un movimiento estratégico para controlar el relato justo cuando España arde —literalmente— bajo las llamas.

La entrevista, prevista para el lunes por la noche, se presenta como el pistoletazo de salida del nuevo curso político.

Pero no será una charla cualquiera: llega precedida por las críticas feroces a la gestión gubernamental de los incendios forestales —más de 350.000 hectáreas devoradas por el fuego— y las polémicas sobre las vacaciones presidenciales mientras las llamas arrasaban Galicia, Castilla y León y Extremadura.

El formato promete abordar “los principales asuntos de actualidad”, aunque los más escépticos dudan que se formulen preguntas incómodas sobre los escándalos judiciales que salpican a su entorno familiar y político.

Incendios: gestión bajo fuego cruzado

A día de hoy, 30 de agosto de 2025, España vive su peor verano en tres décadas en materia de incendios forestales. Con 40 fuegos activos —23 especialmente preocupantes—, la situación ha obligado a movilizar recursos europeos, incluidos aviones cisterna franceses e italianos y helicópteros neerlandeses, checos y eslovacos. El Ejecutivo ha desplegado miles de efectivos sobre terreno e insiste en la necesidad de reforzar los medios preventivos para evitar que esta tragedia se repita.

La agenda presidencial ha incluido visitas a Ourense, León, Jarilla (Cáceres) y otras zonas devastadas, acompañado por ministros y líderes autonómicos. Sánchez ha anunciado que propondrá un Pacto de Estado sobre emergencia climática, buscando involucrar a todas las instituciones del país. Sin embargo, las críticas arrecian desde la oposición: el PP acusa al presidente de haber reaccionado tarde y mal, priorizando sus vacaciones sobre la urgencia nacional. Los barones populares exigen el despliegue del ejército regular y más medios, mientras algunos gobiernos autonómicos socialistas defienden su propia gestión ante lo que califican como “catástrofes incontrolables”.

El ‘cártel’ de Moncloa: editorial combativo e ironía política

Mientras Sánchez presume en público del “Gobierno más limpio”, un editorial reciente denuncia lo que califica como “gobernanza criminal” desde Moncloa: clientelismo rampante, corrupción sistémica e impunidad política. El texto pone especial énfasis en los casos judiciales que acechan al entorno del presidente. No es casualidad que, durante las últimas semanas, hayan salido a la luz investigaciones contra su mujer (Begoña Gómez), su hermano (David Sánchez) y varios altos cargos socialistas. El encarcelamiento del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, añade picante al cóctel político.

La lista negra no acaba aquí: según datos recientes, hasta 34 cargos o familiares próximos al presidente están implicados en casos judiciales o investigaciones por corrupción. El contraste entre el discurso presidencial —de limpieza institucional— y la realidad jurídica resulta dramático e irónico: mientras Sánchez defiende su honradez desde el Congreso, los titulares se llenan con nuevos episodios judiciales cada semana.

Estrategia mediática: blindaje ante la tormenta

El regreso televisivo del presidente parece más una maniobra calculada para lavar imagen que un ejercicio real de rendición de cuentas. RTVE ha enfatizado que Pepa Bueno preguntará por los temas candentes —desde los incendios hasta las crisis internas— pero fuentes cercanas al ente público dudan que se aborden los asuntos más espinosos con suficiente rigor.

La puesta en escena no es casual: una periodista experimentada pero percibida como afín; una cadena pública bajo sospecha recurrente por su alineamiento gubernamental; un momento crítico donde la opinión pública exige respuestas claras ante desastres naturales y escándalos políticos.

Clima social: indignación y polarización

La indignación ciudadana crece entre quienes ven al Ejecutivo ausente o superado por las circunstancias. Las redes sociales hierven con imágenes de montes calcinados y testimonios desgarradores desde Galicia o Castilla y León. La narrativa oficial insiste en culpar al cambio climático —y no sin razón— pero omite autocrítica sobre la gestión preventiva o la coordinación entre administraciones.

Por otra parte, el llamado “cártel” socialista se atrinchera en Moncloa mientras crecen las voces disidentes dentro del propio PSOE. Editoriales recientes denuncian prácticas opacas e intentos sistemáticos de control informativo. Algunos analistas consideran que este blindaje mediático no hace sino aumentar la desconfianza social hacia el Gobierno.

Curiosidades y datos singulares