Netflix y la censura ‘woke’: películas ‘incómodas’ desaparecen en España

El catálogo de Netflix en España lleva meses bajo la lupa.

Usuarios y medios han detectado la desaparición silenciosa de películas que abordan temas tabú, sexualidad explícita o visiones sociales incómodas.

El debate sobre la neutralidad de la plataforma vuelve a encenderse: ¿está Netflix ejerciendo una censura encubierta? ¿O responde simplemente a presiones regulatorias y cambios en acuerdos de licencia?

A día de hoy, 30 de agosto de 2025, esta cuestión está más viva que nunca. Las redes hierven con quejas de cinéfilos que descubren cómo títulos que antes podían verse con normalidad ahora han desaparecido del buscador.

El caso más reciente es el de Kiki, el amor se hace, dirigida por Paco León, una comedia española que se ha convertido en símbolo involuntario del debate sobre los límites de lo “mostrable” en el streaming. Mientras que en otros países sigue disponible, en España solo es accesible a través de métodos indirectos como el uso de VPNs.

¿Por qué Netflix elimina películas incómodas?

Las causas son diversas y muchas veces opacas. Los motivos oficiales suelen ser “cambios contractuales” o “rotación del catálogo”, pero resulta llamativo el patrón: los títulos afectados abordan temas como:

Sexualidad no normativa o explícita.

Drogas y subculturas urbanas.

Críticas ácidas al sistema social o político.

Representaciones LGTBI+ fuera del canon comercial.

Ejemplo paradigmático es El juego de Gerald, adaptación del libro de Stephen King, una historia que mezcla sexualidad, trauma y terror psicológico, y cuya disponibilidad ha oscilado dependiendo del país y las oleadas de críticas conservadoras. Algo similar ocurre con De amor y otras adicciones, protagonizada por Anne Hathaway y Jake Gyllenhaal, un film que explora abiertamente la sexualidad femenina y los límites emocionales, estrenado este año en Netflix España tras años “olvidada” por la plataforma.

Datos curiosos y locuras del catálogo

En medio del revuelo, han surgido anécdotas casi surrealistas:

Hay películas disponibles solo unas horas antes de ser retiradas sin previo aviso.

Algunos títulos aparecen brevemente bajo nombres alternativos para después desaparecer.

Usuarios han encontrado películas “prohibidas” activando subtítulos en otros idiomas o cambiando la configuración regional del perfil.

Entre las rarezas más sonadas:

En 2023 estuvo disponible durante 72 horas Circus of Books, documental sobre una mítica librería porno gay de Los Ángeles. Tras críticas en foros ultraconservadores, el título desapareció sin explicación oficial.

En TikTok circulan listas virales bajo el hashtag #PelículasProhibidasNetflix, donde creadores comparten trucos para acceder a títulos vetados mediante VPNs o cambios temporales de país.

Rankings: las películas más “incómodas” borradas o restringidas

El top 5 extraoficial (basado en reportes recientes y tendencias) lo encabezan:

Kiki, el amor se hace (Paco León) – Sexualidad plural sin filtros. El juego de Gerald (Mike Flanagan) – Terror psicológico con trasfondo sexual. De amor y otras adicciones (Edward Zwick) – Sexo y enfermedad sin tabúes. Circus of Books (Rachel Mason) – Documental sobre pornografía gay y libertad creativa. Donde caben dos (Paco Caballero) – Swingers y relaciones abiertas con humor.

Falta de neutralidad: ¿decisiones editoriales o presión social?

Detrás de cada eliminación hay un debate sobre los valores que guían a las grandes plataformas. Aunque desde Netflix insisten en su apuesta por la diversidad, los hechos demuestran cómo los catálogos regionales varían según sensibilidades culturales y políticas locales. La neutralidad parece diluirse frente a presiones externas —desde organismos reguladores hasta campañas organizadas por grupos conservadores—.

Esto genera un efecto paradójico: mientras títulos LGTBI+ o con temáticas arriesgadas triunfan en algunos mercados, son invisibilizados en otros. Así lo demuestra la lista actualizada de películas gay disponibles solo en ciertas regiones europeas o americanas.

Novedades recientes: entre apertura y autocensura

El caso no afecta solo a títulos “veteranos”. En las últimas semanas, Netflix ha estrenado producciones como Hombre con h —biopic brasileño sobre el icono queer Ney Matogrosso— que apenas ha durado unas semanas visible antes de su retirada temporal por “problemas técnicos” no especificados. Al mismo tiempo, se potencian series adolescentes sobre diversidad pero bajo fórmulas cada vez más asépticas.

Lo que viene: oportunidades… y riesgos

La batalla cultural alrededor del streaming no muestra signos de remitir. Cada retirada polémica alimenta el ingenio de los usuarios —que buscan atajos para acceder a lo prohibido— y aviva el debate sobre qué significa libertad creativa en un mundo dominado por algoritmos globales.

Para muchos espectadores españoles la pregunta clave sigue siendo si verán algún día una plataforma realmente neutral… o si deberán seguir jugando al escondite digital para poder disfrutar del cine incómodo que desafía al statu quo.