Nacho Abad estalla y arremete contra Pedro Sánchez y Óscar Puente por llamarle «carroña»

El presentador de En boca de todos, Nacho Abad, se ha convertido en la diana predilecta del sanchismo político y mediático para no asumir su culpa por la tragedia de Adamuz.

Tras las burlas del pseudohumorista Quequé, que terminaron costándole el puesto en la Cadena SER por su sensibilidad de alacrán, han llegado los ataques del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Transportes, Óscar Puente, que han llamado «carroña» a él y a otros periodistas y medios por destapar la evidencia que señala la nefasta gestión del ministro tuitero al frente de la cartera que administra el ferrocarril.

Y Abad ha dicho basta.

En el inicio de su programa de este miércoles, 28 de enero, dedicó un editorial a responder a los ataques sufridos y a reivindicar el periodismo y su papel como contrapoder.

Ha tirado de ironía para retratar el autoritarismo de Sánchez:

«Pedro Sánchez es el mejor presidente que hemos tenido; tanto es así que debería permanecer indefinidamente en el poder. Óscar Puente, como ministro de Transportes, no tiene parangón. Y la Guardia Civil, de palmas a Marlaska, el ministro del Interior que mejor les cuida. Sumar es un partido chulísimo. Tanto, que estoy seguro de que las encuestas se equivocan con Yolanda Díaz. Vamos, yo diría que es imposible que vayan a perder el 80 % de sus votantes. Perdónenme, no me he vuelto loco; lo que pasa es que todo lo que no sea repetir estos eslóganes, todo lo que no sea arrodillarse ante la gran verdad del sanchismo y de sus socios de izquierda, es fachoesfera».

Ha criticado con fuerza el término usado por parte del sanchismo y del equipo de opinión sincronizada:

«Lo último ha sido llamarnos carroña, qué paradójico. Los que informamos, los que damos noticias, que día sí y día también se confirman, se ajustan a la verdad y, fíjense, algunos incluso acaban hasta en el patio de una cárcel, pues esos, los que informamos, somos carroña. Ahora, a ellos no les importa codearse y seguir en un gobierno putrefacto de carroña o, ¿qué eran, si no, las chistorras de Koldo?, ¿enrollarse que te cagas mientras coreaban “soy socialista porque soy feminista”?, ¿enchufar amantes y amigas? Eso no es carroña. Ahora, contar la verdad es peligro, es fascismo».

En este sentido, ha criticado a la izquierda por banalizar el fascismo:

«¿Qué es el fascismo? El fascismo es un movimiento político totalitario que está en contra de la democracia. ¿Qué es estar en contra de la democracia? Según el Gobierno de Sánchez, estar en contra de la democracia es denunciar la presunta corrupción del PSOE o de sus líderes. Fascismo es que los jueces investiguen a Begoña Gómez y al hermano de Pedro Sánchez. Fascismo es pensar diferente; fascismo es no arrodillarse ante el pensamiento único. Los periodistas que contamos noticias somos peligrosos fascistas. ¡Alerta antifascista! ¡No pasarán! Los periodistas, al paredón. Tú, periodista, tú y tú, cancelados porque no contáis noticias, contáis bulos. Todos los que denuncian la corrupción, la desidia y la negligencia del Gobierno y de sus socios, todo eso es bulo. Porque el sanchismo y todo lo que rodea al sanchismo es perfecto, es intachable. Si el ministro Óscar Puente dice que ha habido una renovación completa en Adamuz, a ver quién osa cuestionarlo. Si las pruebas demuestran que no van todas las vías, si las pruebas demuestran que puso balastro reciclado, las pruebas mienten. Si levantas la voz para denunciarlos, vas a ser un carroñero, un mentiroso, un bulero, un fascista. Ser de derechas es denunciar la falta de mantenimiento del sistema ferroviario español y ser de izquierdas es lo contrario. Han logrado dividirnos tanto que una noticia verdadera, porque la verdad no tiene ideología, si refuerza al Gobierno es chachi, eso es objetividad, maravilla; pero si es crítica, es un bulo promovido por la fachoesfera, por los buitres del periodismo».

Por último, advierte que quieren acabar con el pensamiento crítico: «Nos quieren aborregar, nos quieren ovejas de rebaño, obedientes».