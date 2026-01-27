  • ESP
    España América
Periodismo Periodismo Online

EN TVE

El bulero Javier Ruiz sale en defensa del bufón sanchista Quequé y le llueven los zascas

La 'brunete pedrete' impulsa ahora el tono victimista e intenta vender que el pseudohumorista que se burló de las victimas de Adamuz es el centro de una campaña de acoso

El bulero Javier Ruiz sale en defensa del bufón sanchista Quequé y le llueven los zascas
Archivado en: Periodismo Online

Más información

Antonio Naranjo, Quequé

Tremendo bofetón de Antonio Naranjo a Quequé por su cobardía al huir tras burlarse de la tragedia de Adamuz

Quequé imitando a Nacho Abad.

El bufón sanchista 'Quequé' fulminado en la SER, tras la miserable burla a Nacho Abad por el trágico accidente de Adamuz

Después de mofarse de 45 muertos y cientos de heridos en la tragedia de Adamuz con bromas ruines sin ningún tipo de humor, finalmente ese ser que se hace llamar Quequé huyó de la SER por la que le había caído.

Tras usar una famosa canción de La Oreja de Van Gogh y, posteriormente, poner en la diana al presentador de En boca de todos, Nacho Abad, Héctor de Miguel comunicó a través de sus redes sociales que se alejaba de su programa Hora Veintipico en la Cadena SER.

El tipejo fue incapaz de pedir disculpas en su lamentable texto. Tras escribir «si te ha molestado lo que hemos hecho (…) mis más sinceras disculpas», pasa a decir que sacó adelante unos programas de los que está «orgulloso». Es decir, si te indignó que se burlara de las víctimas, es tu problema: él no ha hecho nada malo.

Tanto es así que asegura que nunca se rio del dolor de las víctimas de Adamuz sino de lo que «estaba alrededor». Es decir, lágrimas de cocodrilo.

Tras esto, todo el equipo de opinión sincronizada ha salido a arropar a uno de los suyos.

Y un infaltable de la ‘brunete pedrete’ es el bulero Javier Ruiz.

El presentador de Mañaneros 360 ha asegurado que el infame Quequé es víctima de una campaña de fascistas.

El mismo que impulsó el bulo de los DNI del juez Peinado y de la bomba lapa contra Sánchez, con su tono grandilocuente, asegura que «se persigue a cada hombre hasta que se le quiebra».

Ha afirmado que el humorista sin humor se va de los medios porque la «ultraderecha fascista y neonazi» le acosa y le persigue. Como siempre hace Ruiz, señala a otros de lo que él y sus escuadras de activistas de extrema izquierda hacen a diario a través de medios como TVE, que pagamos todos los españoles.

Eso sí, para defender a Quequé se suma al ataque de este contra Nacho Abad, al asegurar que hizo un «seguimiento sin escrúpulos» de la tragedia de Adamuz.

Tras esta penosa defensa del presudohumorista, las redes estallaron en contra del bulero Ruiz:

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

CUIDADO DE LA CARA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Manuel Trujillo

Periodista apasionado por todo lo que le rodea es, informativamente, un todoterreno

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]