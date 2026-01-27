El bulero Javier Ruiz sale en defensa del bufón sanchista Quequé y le llueven los zascas

Después de mofarse de 45 muertos y cientos de heridos en la tragedia de Adamuz con bromas ruines sin ningún tipo de humor, finalmente ese ser que se hace llamar Quequé huyó de la SER por la que le había caído.

Tras usar una famosa canción de La Oreja de Van Gogh y, posteriormente, poner en la diana al presentador de En boca de todos, Nacho Abad, Héctor de Miguel comunicó a través de sus redes sociales que se alejaba de su programa Hora Veintipico en la Cadena SER.

El tipejo fue incapaz de pedir disculpas en su lamentable texto. Tras escribir «si te ha molestado lo que hemos hecho (…) mis más sinceras disculpas», pasa a decir que sacó adelante unos programas de los que está «orgulloso». Es decir, si te indignó que se burlara de las víctimas, es tu problema: él no ha hecho nada malo.

Tanto es así que asegura que nunca se rio del dolor de las víctimas de Adamuz sino de lo que «estaba alrededor». Es decir, lágrimas de cocodrilo.

Tras esto, todo el equipo de opinión sincronizada ha salido a arropar a uno de los suyos.

Y un infaltable de la ‘brunete pedrete’ es el bulero Javier Ruiz.

El presentador de Mañaneros 360 ha asegurado que el infame Quequé es víctima de una campaña de fascistas.

El mismo que impulsó el bulo de los DNI del juez Peinado y de la bomba lapa contra Sánchez, con su tono grandilocuente, asegura que «se persigue a cada hombre hasta que se le quiebra».

Ha afirmado que el humorista sin humor se va de los medios porque la «ultraderecha fascista y neonazi» le acosa y le persigue. Como siempre hace Ruiz, señala a otros de lo que él y sus escuadras de activistas de extrema izquierda hacen a diario a través de medios como TVE, que pagamos todos los españoles.

Eso sí, para defender a Quequé se suma al ataque de este contra Nacho Abad, al asegurar que hizo un «seguimiento sin escrúpulos» de la tragedia de Adamuz.

Tras esta penosa defensa del presudohumorista, las redes estallaron en contra del bulero Ruiz:

Para dejar el humor debería haberlo tenido antes alguna vez — Manueldr (@Manueldr80) January 27, 2026

Son el último limo inmundo del fondo del albañal… — Inodoro Pereyra, El Renegau! (@InodoroPer25877) January 27, 2026

El problema es que ellos sólo aceptan un tipo de broma y unas quejas de sentido único. Cuando se aplica la misma “ley” en sentido contrario se victimizan. Si ellos los que han puesto el listón y ahora se quejan. — Yerom (@kagarratxe) January 27, 2026

Madre del amor hermoso. Y a esta gente la pagamos nosotros… — Ciencia y paciencia (@ppillo99) January 27, 2026

Alguien me puede decir quienes son los grupos neonazis? Quique ha faltado al respeto a muchas personas y como siempre, tiene que salir llorando y ofendidito pero el daño que hace a los demás no le importa nada…No tiene valores ni educación ni ética… — SoagM (@SoagM) January 26, 2026

Se va el sugardady?

Me parece muy buena noticia, pero no se va porque lo persiguen, se va porque las demandas van a terminar ahogándolo, en otro país ya le habrían dado de ostias hasta debajo de la lengua podrida que tiene, pero España es muy buenista, especialmente con animales. — El_Perro_Republicano (@Manimal_Dog) January 27, 2026

Y esto señores se llama sesgar la verdad… — Pipo (@Pipo53212193) January 27, 2026