Tremendo bofetón de Antonio Naranjo a Quequé por su cobardía al huir tras burlarse de la tragedia de Adamuz

Nadie cree en lágrimas de cocodrilo.

El pseudohumorista Héctor de Miguel, más conocido como Quequé, finalmente ha tenido que asumir las consecuencias de sus chistes sin gracia y de peor gusto. Tras burlarse por partida doble de la tragedia de Adamuz, ha comunicado a través de sus redes sociales este domingo que se aparta de su programa Hora Veintipico en la Cadena SER.

Pese a que se lo advertimos desde Periodista Digital, el tipejo demostró tener menos sensibilidad que un alacrán al iniciar su programa del 20 de enero con una broma de insensibilidad glacial.

La frase, iniciada por Héctor de Miguel y completada por Marina Lobo, salió entre risas del equipo y utilizó un verso de la conocida canción de La Oreja de Van Gogh. Quequé concluyó: «Dios. ¡Ah! Creía que había esquivado esto. Por favor, no me hagáis bromas con los trenes hoy».

No conforme con ello, el bufón sanchista siguió con su vómito sectario y se burló del presentador de En boca de todos, Nacho Abad, por su cobertura del trágico accidente de Adamuz. El periodista y criminólogo estuvo durante nueve horas conectado con las víctimas, brindándoles consuelo y recaudando fondos para ayudarles. Sin embargo, al propagandista sanchista no se le ocurrió mejor idea que meterse con él mediante una imitación esperpéntica.

Tras ambos episodios, que generaron un auténtico polvorín en redes sociales, Quequé emitió un comunicado anunciando que se aleja del programa —al menos de manera temporal— y que también suspende algunas fechas de sus actuaciones en salas.

Pero este lacrimoso comunicado no ha convencido a nadie.

Especialmente a Antonio Naranjo, otro de los que ha sido insultado en reiteradas ocasiones.

El presentador de El análisis: Diario de la Noche, en Telemadrid, ha respondido de forma contundente a la publicación de Quequé y lo desarma con una pregunta: