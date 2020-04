Marta López, desbocada contra Alfonso Merlos en ‘Sálvame’: maquillaje, intimidades y fetiches

Pocas tramas están ocupando tanto tiempo en Mediaset ( y más en época del coronavirus) como la polémica bautizada como ‘Merlos Place’. Este miércoles 29 de abril de 2020, Marta López regresó a ‘Sálvame’ para contar las intimidades más bestias de su ex, Alfonso Merlos, y de la nueva pareja de él, Alexia Rivas.

Alfonso Merlos, colaborador habitual de programas políticos y novio, desde hacía meses, de Marta López (exconcursante de ‘GH’), estaba, el 22 de abril de 2020, participando, vía Skype, en una tertulia moderada por Javier Negre para el canal ‘Estado de Alarma ’, cuando, de repente, se ‘coló’, por detrás una joven semidesnuda que no era Marta.

La ‘amante’ en cuestión resultó ser Alexia Rivas, reportera de ‘Socialité’, programa de fin de semana presentado por María Patiño.

Desde ese momento, en Telecinco no se habla de otra cosa. Un culebrón bautizado, en redes sociales, como ‘Merlos Place’ está entreteniendo a los espectadores alejándoles de toda la información sobre la pandemia.

Ahora, Alexia, confinada (dicen que por que no le queda otra) en casa de Merlos, es el personaje del momento y poco a poco están saliendo informaciones de lo más variopintas sobre la joven.

Mientras, Marta López aprovecha para pasearse por todos los programas de Mediaset, empezando un ‘Sábado Deluxe’ (el 25 de abril de 2020) glorioso. La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ intenta tener una actitud poco agresiva contra su ex pero, como dicen en ‘Sálvame’, Marta tiene miedo de que se sepan ciertas cosas (o tal vez alguien le ha advertido de ‘algo’).

El Quilombo / Entrevista a Carla Calvo, la redactora de Periodista Digital que destapó el ‘affaire Merlos’

Poco a poco, Vázquez fue metiendo diferentes productos en una caja como símbolo de la ruptura, como si Marta le hiciese la maleta. Así, de paso, el presentador interrogaba a Marta sobre las intimidades de Merlos

Tras dejar claro que Merlos utilizaba calcetines de ejecutivo, Vázquez le preguntó a López:

Ella dijo de eso no iba a hablar y el presentador, divertido contestó:

Cada vez que alguien dice ‘de eso no voy a hablar’ es que es sí. ¿No te escocía hacerlo con alguien que llevaba calcetines tipo medias?

Ella, tajante, dijo:

A mí eso no me pasa.

Vázquez continuó con el maquillaje y Marta confirmó que el tertuliano de ‘Ya es mediodía’ “siempre va maquillado, desde la mañana”.

Además, López afirmó que:

Alfonso está cachas pero sí, tiene buen cuerpo. Hace deporte

No solíamos usar el mismo baño.

Yo no quería que viniera mucho a casa por mis hijos pero yo a su casa he ido mucho.

No es el chico más divertido del mundo.

Le gusta la música techno y yo soy más de Los Hombres G.

A él le hacía ilusión casarse en la playa. Él es muy religioso y quería casarse por la iglesia peor yo estoy divorciada

Yo ya no conozco a Alfonso

Reza el rosario todas las noches.

Yo ya no sé qué creerme. No le conozco.

No usaba pijama. Yo le compré uno para andar por casa. Le gusta ir con poca ropa, no desnudo pero con poca ropa.

Era muy cariñoso y me hacía la ‘cucharita’ y me cocinaba y me preparaba el desayuno.

No tengo ningún tipo de intención de vengarme de él. Sólo cuento lo que he vivido con él. No quiero hacerle daño, es más, si puedo le protegeré.