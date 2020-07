María Patiño abandona ‘Sálvame’ por culpa de Rafa Mora: “¡Panoli! ¡Eres nadie!”

Momento de máxima tensión el que se vivió el jueves 30 de julio de 2020 nada más comenzar ‘Sálvame’ entre Rafa Mora y María Patiño. La colaboradora quiso abandonar el plató tras insultar a su compañero.

El lunes 27 de julio de 20202, el colaborador de ‘Sálvame’, Kiko Matamoros, fue operado para que le extirparan la vesícula. Al hospital se acercaron su novia Marta López y sus hijos Laura y Diego Matamoros. Sin embargo, ese mismo día, la hija menor del tertuliano, Anita Matamoros, celebró su cumpleaños y no sólo no visitó a su padre sino que ni siquiera había llamado para preguntar por su salud.

En ‘Sálvame’ se abrió entonces una nueva polémica. La mala relación entre Kiko y su hija Ana que podría tener su origen en Marta López, la jovencísima novia del tertuliano.

Según contó la periodista María Patiño en ‘Sálvame’ el 29 de julio de 2020, Ana y Marta se conocen de hace tiempo ya que ambas salieron con el mismo chico. Al parecer, la hija menor de Matamoros acusa a López de copiarle sus estilismos (ambas son influencer) e incluso ha llegado a pedir a la peluquería a la que van ambas, que no atendieran más a la novia de su padre.

El jueves 30 de julio de 2020, mientras se informaba del nuevo ingreso hospitalario de Kiko, en el programa recuperaron la ‘guerra’ entre Anita y Marta y María Patiño volvió a repetir lo ocurrido en la peluquería puesto que ella misma lo vivió en persona.

Rafa Mora, íntimo amigo de Matamoros, le dijo a María Patiño que su versión no era cierta, que a él le había llegado una versión completamente diferente.

Patiño explotó como pocas veces la hemos visto y dijo:

Yo llevo 20 años en esta profesión y no voy a permitir que se ponga en duda una información mía y menos algo que he vivido yo. A mí este panoli no me va a cuestionar, así que yo me voy.