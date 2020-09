Isabel Pantoja presenta ‘Idol Kids’ y aprovecha para cargar contra su propia hija

El 4 de septiembre de 2020, Telecinco organizó una rueda de prensa virtual (a la que, como siempre, solo invita a los medios ‘amigos’) para presentar Idol Kids, vehículo para el lucimiento de Isabel Pantoja.

Era uno de los requisitos que impuso Isabel Pantoja cuando fichó, en 2019, con Mediaset. Además de ‘Supervivientes 2020’, en su contrato se aseguraba su participación en otros programas, entre ellos ‘Idol Kids’, enésimo talent-show musical con niños.

‘Idol kids’ es una de las grandes apuestas de de Telecinco para este otoño y por ello se organizó una rueda de prensa con todo el equipo del programa el viernes 4 de septiembre de 2020.

Para los medios hablaron el presentador, Jesús Vázquez, y los miembros del jurado, Isabel Pantoja, Edurne y Carlos Jean.

En conexión con ‘El programa del verano’, Joaquín Prat se lanzó a preguntarle a la Pantoja por la presunta boda de su hija Isa con Asraf, de la cual se lleva hablando todo el verano y que ellos ni confirman ni desmienten:

Yo me entero por ustedes de que Isa se casa porque ella no me ha dicho nada. Espero que cuando sea cierto, por lo menos que me lo digo para que me dé tiempo a hacerme el traje.

Lo de esta familia es impresionante. Ni en actos profesionales pueden dejar de hacer negocio con sus vidas.

Además, Isabel Pantoja dio las gracias a Dios por la salud de la que goza toda su familia en estos momentos tan complicados en la que la pandemia por coronavirus parece estar descontrolada en nuestro país y recordó que tenemos que protegernos todo lo que podamos para evitar contagios:

Sobre su experiencia como jurado de ‘Idol Kids’, la Pantoja reconoció que no siempre lo ha pasado bien:

Me he reído y he llorado mucho porque me costaba una barbaridad apretar ese botón porque me veía muy reflejada en esos niños que salían a cantar. Me pusieron un mote y todo… ya lo veréis