Antonio David Flores destapa el secreto más grande de las Campos: “¡Que hablen de su hermano! ¡Tienen el culo lleno de mierda”

Nueva trama sorprendente en Telecinco. ¿Terelu Campos y Carmen Borrego tienen un hermano? ¿María Teresa tiene un hijo secreto? Esto es lo que dio a entender su enemigo, Antonio David Flores el 10 de septiembre de 2020.

Resumen rápido: El miércoles 9 de septiembre de 2020, Carmen Borrego (hija de la periodista María Teresa Campos) vendió una exclusiva a Lecturas cuyo titular rezaba así:

Borrego (que se queja de no tener dinero pero que colaboradora en‘Viva la vida’ en Telecinco) vendía así a su íntima amiga, Rocío Carrasco (hija de la cantante Rocío Jurado).

Carrasco lleva más diez años sin ver a sus hijos, Rocío y David, fruto de su relación con Antonio David Flores.

Tras decenas de batallas judiciales, Antonio David se quedó con la custodia de sus hijos, después de que la niña (según un parte judicial) pegase una paliza a su madre.

Ahora que Antonio David Flores es colaborador de ‘Sálvame’ y su hija Rocío es una estrella en Telecinco , la guerra familiar se ha encrudecido

El 10 de septiembre de 2020, Antonio David volvió a hablar de la entrevista de Carmen Borrego en Lecturas y explotó ante Kike Calleja, reportero y amigo de las Campos, hasta el punto de decir:

Paz Padila, preguntó:

Pero Flores siguió atacando a Calleja:

No me tires de la lengua que te estás equivocando. Intentas defender a tus amigas cuando tienen el culo lleno de mierda. Ya tiene el sábado para hacer el Viva la vida. Vamos para guerra. Me han tocado lo que me duele”

Estas defendiendo algo que es injustificable, tú y tus amigas. Dais cuerda a algo que no tiene sentido. Hay madres que dan la vida por sus hijos. ¿Qué cojones ha hecho mi hija? ¿Y mi hijo?