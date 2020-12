‘El Hormiguero’: el ataque de María Casado a la TVE socialista tras su despido

María Casado no perdona haber sido despedida de TVE tras 21 años siendo rostro de la pública.

El 15 de diciembre de 2020, María Casado y Antonio Banderas acudieron a ‘El Hormiguero’ de Antena3 para presentar ‘Escena en blanco y negro’ (Prime Vídeo) el formato de entrevistas que han creado el actor y la periodista.

Uno de los temas centrales de la entrevista fue el despido (hace siete meses) de Casado tras 21 años como rostro icónico de TVE.

Primero se anunció que María Casado iba a dejar de presentar ‘La mañana de La 1’ a partir de septiembre de 2020 pero el pasado 15 de mayo, la también presidenta de la Academia de la Televisión se despidió de su público antes de tiempo. Se suponía que Casado iba a seguir dentro del RTVE pero no. El 19 de mayo de 2020, la periodista anunció un nuevo y sorprendente camino laboral. Iba a ser la responsable de la nueva productora de TV que ha puesto en marcha el mismísimo Antonio Banderas.

La periodista relató en directo cómo le comunicaron que ya no iba a presentar ‘La Mañana de La1’:

Casado intentó ser comedida y correcta en su explicación:

Me dijeron que no iba a seguir y todo fue más natural y más tranquilo de lo que la gente se pueda imaginar, aunque después de tantos años fue un shock.

Pablo Motos aprovechó para preguntarle a la que será la próxima presentadora de Los premios Goya 2021, si en la televisión pública eran independientes o «un regalo que se encuentra el político de turno que gana las elecciones”

Casado, entonces, atacó a los responsables de la televisión pública:

Pero a Casado el despido le duró poco puesto que casi inmediatamente después de sus salida del ente público, recibió la llamada de Antonio Bandera para que se uniese a él en su productora para crear formatos televisivos:

Me preguntó cómo estaba, qué había pasado y me dijo que le diese cinco minutos y que me volvía a llamar. Pensé que no lo haría, y efectivamente lo hizo