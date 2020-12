Lo peor de nuestra televisión durante el 2020: diez productos aterradores

Sobra decir que el 2020 ha sido un año espantoso para todos y un reto también para la televisión. Ha sido un gran año en la ficción, por ejemplo, pero no todo ha sido bueno.

Repasemos lo que, consideramos, ha sido lo peor que ha dado nuestra televisión en 2020. Incluimos, como siempre, programas y series de todas las cadenas y plataformas.

10. ‘Diarios de la cuarentena’(TVE)

Da penita ponerla en esta lista porque tenía muy buenas intenciones pero hay que decirlo: era un horror.

La primera serie creada durante el confinamiento, con actores grabándose así mismos en sus casas y con teléfonos, pretendía animarnos un poquito pero era la último que queríamos ver, principalmente porque no hacía gracia alguna.

09. ‘Dime quién soy’ (Movistar +)

Ha sido de los últimos estrenos del año y no ha estado a la añtura. La adaptación de la novela homónima de Julia Navarrro es peor que el original (que ya de por sí era mediocre).

Una trama mal hecha y peor realizada que, por muy lujosa que pueda ser, no se sostiene.

08. Lejos de ti. (Telecinco)

La coproducción italiana de Telecinco pasó sin pena ni gloria noche de los miércoles después de emitirse con casi un año de retraso con respecto al Canale 5 de Mediaset Italia.

Sí, la protagonista era Megan Montaner pero ni con esas. Es la peor serie del año, sin duda, pero como nadie la vio y casi nadie la conoce, no está en los primeros puestos.

07. ‘El tiempo del descuento’ (Telecinco)

Antes de la pandemia, el 2020 comenzó en Telecinco con el boicot a la marca Gran Hermano’, por lo que Mediaset se inventó este reality que no era más que una segunda parte de ‘GH VIP7’ con los mismos concursantes. Un engendro aburrido e inútil.

06. Animales Nocturnos (Telecinco)

Si este late-night presentado por Cristina Tárrega no lidera este ranking es porque, de malo que era, llegaba a ser fascinante. Bueno, no, sólo para los muy frikis.

Un terror nocturno en toda regla y con una maestra de ceremonias empeñada en posar tirada en suelo y en hablar de sexo. Ah, y con Alejandra Rubio de colaboradora. Menos mal que duró poco.

5. ‘Espejo Público’ (A3)

Susanna Griso no levanta cabeza. Una temporada más, las mañanas de antena4 hacen aguas en un programa que, año tras año, pierde identidad y rigor.

4. ‘Las cosas claras’ (TVE)

Que una cadena pública se gaste 48.000 euros por programa para una productora externa es, en sí, un insulto. Pero es que además, el espacio de Cintora es un caos pretencioso. Entre otras cosas, se divide en dos partes para dar paso a los informativos territoriales. ¿Cuándo se ha visto eso?

03.’Por H o por B’ (HBO)

Qué lástima y qué pena que esta serie de HBO terminara siendo lo que ha sido. La idea (chonis de Parla que se mudan a Malasaña) es estupenda pero el resultado, indescriptible.

El guion tiene la misma gracia que un duelo cómico entre Arturo Valls y Fernando Alonso. Un pastiche sin ritmo, descolocado e irreal. Llega a ser insultante.

02. ‘La casa fuerte’ (Telecinco)

Dos temporadas hemos tenido que soportar de uno de los realities más cutres de la historia de Telecinco. Como esperpento veraniego tenía un pase pero hacer una segunda tanda y con ese casting tan pobre no tiene perdón.

01.‘Alguien tiene que morir’ (Netflix)

No es peor que otras series que están en esta lista pero tiene algo que a un servidor le saca de quicio: es pretenciosa.

Como fan de la primera temporada de ‘La casa de las flores’ (sólo la primera) creo que alguien debería decirle a Manolo Caro que para ser Almodóvar no es suficiente sacar a mujeres pre menopáusicas frustradas y pijas, a tíos muy buenos en pelotas y mucho gay. No, querido, eso ya no es moderno.