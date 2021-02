Kiko Matamoros y Anabel Pantoja protagonizan la bronca más surrealista y violenta de la historia de ‘Sálvame’

Lo de Anabel Pantoja en ‘Sálvame’ es un déjà vu constante. El 3 de febrero de 2021, por enésima vez, la colaboradora juró que jamás volvería al programa de Telecinco. Eso sí, ese día protagonizó una de las escenas más locas y absurdas vistas en mucho tiempo.

Lo hemos dicho mil veces: Anabel Pantoja es un saco de boxeo en ‘Sálvame’. Ese es su trabajo.

Le dan por no mojarse en las polémicas de su familia, le dan porque no aporta información alguna, porque se pasa las tardes al teléfono o comiendo y porque, cuando le acusan de algo sólo echa balones fuera.

Como espectadores de ‘Sálvame’ podemos decir que todo eso es verdad. Esta chica tendrá muchos seguidores en Instagram (a un servidor le ‘alegró’ la cuarentena) pero si el público la quiere es, entre otras cosas, porque es una víctima.

Lo curioso es que esta chica no quiere trabajar y, sin embargo, lleva siendo la estrella del programa durante semanas.

El 3 de febrero de 2021, se supo que otra compañera de Anabel la había criticado a sus espaldas y que había grabaciones.

Se trataba de María Patiño, quién describió a Anabel como “zángana, irresponsable, poco profesional, inexperta y desagradecida».

Hubo un debate sobre el asunto y Carlota Corredera, le confiscó el teléfono a Pantoja y quiso aconsejarla:

Tú tienes una gran oportunidad, no tienes 1,4 millones de seguidores en Instagram por tu apellido o por salir en ‘Sálvame’, sino por ti. Pero pasarte el día mirando el móvil no es la solución. Te lo tienes que currar.

Aquí la sobrina de Isabel Pantoja, en vez de aceptar sus errores, explotó.

A mí no me llaman para hablar de las Campos, solo se me llama para hablar de mi familia!

Cada vez que me llaman para venir a Sálvame se me abren las carnes

Odio venir a trabajar.