Jordi Évole sufre un ataque de cataplexia en ‘El Intermedio’: ¿Actúo bien Wyoming o se pasó de payaso?

Fue una escena extraña pero no era la primera vez que ocurría. El 18 de febrero de 2021, Jordi Évole se desmayó en directo durante su visita en ‘El Intermedio’.

Ese día, el periodista acudió al programa presentado por el Gran Wyoming en laSexta para promocionar el estreno en televisión, el domingo 21, de ‘Eso que tú me das’, la entrevista que Évole le hizo al cantante Pau Donés dos semanas antes de morir y que triunfó en las salas de cine durante el verano del 2020.

Todo se produjo después de una conversación cargada de ironía e indirectas entre Jordi y Wyoming.

Évole comenzó a reírse y acabó con la cabeza apoyada en la mesa, así como desmayado.

Gritó Wyoming ante el shock del momento.

A los pocos segundos, Jordi se incorporó y dijo:

Tengo cataplexia. Cuando te ríes, a veces pierdes la musculatura. Es en serio. Es un problema que tengo . Es una derivada de la narcolepsia y cuando te ríes, pierdes el tono muscular. Yo me medico y todo eso. Hay mucha gente que la sufre y no me gustaría que pudieran pensar que estamos frivolizando sobre ello. De hecho, aprovecho para decir que esta enfermedad existe y es jodida

Wyoming aprovechó para seguir haciendo chistes, algo que a Évole no le había mucha gracia:

Tengo miedo a que me cuentes otro chiste y me vuelva a derrumbar. Estoy con precaución, aguantándome la risa

Esto no es la primera vez que ocurre. Un año antes, en enero de 2020, el periodista acudió a ‘El Hormiguero’ para presentar su programa ‘Lo de Évole’.

En un momento de la entrevista, Évole no pudo evitar reírse, teniendo un pequeño ataque de cataplexia.

Me ha dado un poquito, pero me estoy curando. Es lo de la cataplexia. Ahora me desmayo menos porque me medico. No es nada grave, aunque será de por vida.