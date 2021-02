‘La isla de las tentaciones 3’ explota: un giro brutal, sexo loco y la confrontación más tensa

Si pensábamos que lo habíamos visto todo, va a ser que no. Cada capítulo que pasa de ‘La isla de las tentaciones 3’ es mejor que el anterior. Al menos más bestia. El que vimos el 25 de febrero de 2021, rompió todos nuestros esquemas.

En esta tercera temporada, la trama se ha complicado. Hay concursantes que se lían con más de uno o una. Esto implica, además, celos y peleas entre los solteros y solteras. Por lo tanto, ‘La isla de las tentaciones 3’ en la más intensa y rocambolesca de todas las ediciones.

Recapitulemos. En un principio, Lola, novia de Diego, fue infiel con uno de sus tentadores, Simón.

Diego, dolido, besó a una de sus solteras, Carla, como venganza.

Pero Lola , ya en el capítulo cinco, primero, se rompió al ver las infidelidades de su novio y sobre todo como hablaba de ella (dando a entender que es una mantenida)-

Lola, tocada, decidió romper toda relación con Simón (él la llamó tramposa y se enfadó con ella).

Pero lo fuerte llegó cuando Lola hizo un ‘trío’. O casi. Durmió en la misma cama con su amiga Lucía y con Carlos, es soltero que, hasta ahora, ha estado interesado por Lucía.

Surrealista: Lola y Carlos se enrollaron bajo la cama con Lucía durmiendo al lado.

Ya en el capítulo 6, el emitido el 25 de febrero de 2021, se destapó a la verdadera Lola.

Lucía escuchó a su amiga enrollándose con Carlos, él lo confirmó pero Lola lo negó todo. No se atrevía a reconocer que había sido infiel por partida doble y que se había reído de su amiga.

Pero al final, la tensión pudo con Lola y le dijo a todos sus compañeros que sí, que había habido “mamoneo” con Carlos esa noche.

Después, en la hoguera de las chicas, Lola lloró por las infidelidades de Diego y reconoció que estaba muy enamorada de él. Lo de esta chica es inexplicable.

Eso sí, luego le pidió disculpas a Lucía llorando y esta, que es más buena que nadie, la perdonó. O no, porque luego dijo que se sentía muy decepcionada con Lola.

Pero lo mejor estaba por llegar. Diego pidió una hoguera de confrontación con Lola.

A ella le costó decidirse pero al final accedió a verse con su novio.

El principio fue sorprendentemente romántico. Ambos se abrazaron y lloraron. Diego no paraba de decirle que la quería y ella se hundía en la culpa. Recordemos que los dos han sido infieles.

Ya en el capítulo 3 vimos como Manu, ‘pareja’ de Lucía, se enrollaba con dos de sus solteras en una noche: Stefany y Fiama. En la siguiente entrega, el joven andaluz se decidió por Fiama como su amante oficial mientras de que Stefany terminó besándose con Manuel, ‘pareja’ de Marina, quien, en su villa, ya se ha entregado a Isacc (alias ‘Lobo’).

Manu se entregó a Fiama mientras que Lucía lloraba y disfrutaba de la fiesta a partes iguales.

En la hoguera de los chicos, Manu vio como su ‘novia’ se lo pasaba bien con sus solteros, sin hacer nada más. El joven andaluz aprovechó esas imágenes para justificarse y decir que , gracias a cómo se ha portado Lucía, él ya se siente más libre para hacer lo que le “da la gana”.

Creo que con su actitud se contradice. Las imágenes anteriores comiéndose la boca con uno… y le da el bajonazo después. No antes. Ya lo has hecho igual que yo, prima. Si estás enamorado no te comes la boca con un tío. Yo creo que se ha contradicho ella sola