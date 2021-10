Pablo Motos humilla a Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’: “¡Me da vergüenza! ¡Es intolerable!”

¿Qué pinta Tamara Falcó como colaboradora de ‘El Hormiguero’? Nadie lo sabe muy bien pero ahí está.

El jueves 14 de octubre de 2021, Tamara Falcó regresó a ‘El Hormiguero’ y es curioso porque tampoco podemos decir que la hubiésemos echado de menos.

La hija de Isabel Preysler había estado muy ‘ocupada’ con las escapadas que ha hecho junto a Íñigo Onieva y el viaje a Maldivas junto a su madre.

Tamara, para todos los que no lo sepan, participa en ‘El Hormiguero’ como parte de la tertulia en la que participan Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo (cuando Pablo Motos les deja hablar, claro).

El problema llegó cuando los colaboradores del programa hicieron su habitual baile capitaneados, por supuesto, por el presentador.

Pero ese jueves llamó la atención que Tamara, Nuria Roca y Cristina Pardo decidieron quedarse sentadas mientras que sus compañeros hacían la coreografía.

Al terminar el baile, Pablo Motos no se cortó y humilló (con supuesta ironía) a sus tres tertulianas:

Me da vergüenza pertenecer a este equipo donde la mitad del equipo no se sabe el baile. ¡Es impresentable!

Tamara Falcó, que no sabía dónde meterse, se justificó diciendo que los que habían bailado lo hacen mucho mejor que ella y así no empañaba el momento.

El fichaje de Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’ es algo bastante curioso (el suyo y el otros muchos más). Sus comentarios son ridículos frente al de sus compañeros.

Un ejemplo. El 15 de marzo de 2021, a la influencer no se le ocurrió otra cosa que provocar miedo e inseguridad entre la población negándose a ponerse la vacuna de Astrazeneca:

No me quiero vacunar con AstraZeneca porque deseo que me aseguren que la vacuna que me van a poner es segura y, por ahora, Pfizer, es la que está dando mejores resultados.

Prefiero que sigan llegando dosis y esperar un poquito más. Esa también es mi libertad, ¿sabes?