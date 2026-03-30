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Lluvia de palos al ‘católico’ Pedro Sánchez: «Te importamos una soberana…»

Esta nueva mentira, que se desmonta fácilmente, ha indignado a los usuarios de la plataforma tanto por lo burdo como por la hipocresía del presidente del Gobierno

Lluvia de palos al ‘católico’ Pedro Sánchez: «Te importamos una soberana...»
Archivado en: Periodismo Online

No se cansa de hacer el ridículo.

Y los bulos y las medias verdades ya no cuelan.

El marido de Begoña ha salido supuestamente en defensa de los católicos en Israel tras conocerse que los fieles no pudieron celebrar el Domingo de Ramos en los Lugares Santos debido a una prohibición de reunión impuesta por el Gobierno de Netanyahu.

En un mensaje prácticamente calcado al de Emmanuel Macron, Pedro Sánchez publicó en su perfil de X:

«Netanyahu ha impedido a los católicos celebrar el Domingo de Ramos en los Lugares Santos de Jerusalén. Sin explicación alguna. Sin razones ni motivos. Desde el Gobierno de España condenamos este ataque injustificado a la libertad religiosa y exigimos a Israel que respete la diversidad de credos y el derecho internacional. Porque sin tolerancia es imposible convivir».

Sin embargo, el líder del PSOE solo cuenta una media verdad en su mensaje a favor de la libertad religiosa en Jerusalén: debido a la guerra con Irán, se han cerrado todos los lugares sagrados en la Ciudad Vieja de las tres grandes religiones monoteístas —cristianos, judíos y musulmanes— y se ha impedido la reunión de grandes grupos en la ciudad por los ataques del régimen de los ayatolás.

Además, el propio Netanyahu se pronunció al respecto con una publicación en la que aclaraba la situación:

Esta nueva mentira, que se desmonta fácilmente, ha indignado a los usuarios de la plataforma tanto por lo burdo como por la hipocresía del presidente del Gobierno, que es incapaz de felicitar a los católicos en Navidad, que tampoco se ha pronunciado sobre la Semana Santa ni de asistir a funerales por las víctimas de tragedias causadas por la nefasta gestión de su Ejecutivo.

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Autor

Manuel Trujillo

Periodista apasionado por todo lo que le rodea es, informativamente, un todoterreno

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