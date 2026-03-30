Lluvia de palos al ‘católico’ Pedro Sánchez: «Te importamos una soberana...»

No se cansa de hacer el ridículo.

Y los bulos y las medias verdades ya no cuelan.

El marido de Begoña ha salido supuestamente en defensa de los católicos en Israel tras conocerse que los fieles no pudieron celebrar el Domingo de Ramos en los Lugares Santos debido a una prohibición de reunión impuesta por el Gobierno de Netanyahu.

En un mensaje prácticamente calcado al de Emmanuel Macron, Pedro Sánchez publicó en su perfil de X:

«Netanyahu ha impedido a los católicos celebrar el Domingo de Ramos en los Lugares Santos de Jerusalén. Sin explicación alguna. Sin razones ni motivos. Desde el Gobierno de España condenamos este ataque injustificado a la libertad religiosa y exigimos a Israel que respete la diversidad de credos y el derecho internacional. Porque sin tolerancia es imposible convivir».

Netanyahu ha impedido a los católicos celebrar el Domingo de Ramos en los Lugares Santos de Jerusalén. Sin explicación alguna. Sin razones ni motivos. Desde el Gobierno de España condenamos este ataque injustificado a la libertad religiosa y exigimos a Israel que respete la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 29, 2026

Sin embargo, el líder del PSOE solo cuenta una media verdad en su mensaje a favor de la libertad religiosa en Jerusalén: debido a la guerra con Irán, se han cerrado todos los lugares sagrados en la Ciudad Vieja de las tres grandes religiones monoteístas —cristianos, judíos y musulmanes— y se ha impedido la reunión de grandes grupos en la ciudad por los ataques del régimen de los ayatolás.

Además, el propio Netanyahu se pronunció al respecto con una publicación en la que aclaraba la situación:

I have instructed the relevant authorities that Cardinal Pierbattista Pizzaballa, the Latin Patriarch, be granted full and immediate access to the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem. Over the past several days, Iran has repeatedly targeted the holy sites of all three… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 29, 2026

Esta nueva mentira, que se desmonta fácilmente, ha indignado a los usuarios de la plataforma tanto por lo burdo como por la hipocresía del presidente del Gobierno, que es incapaz de felicitar a los católicos en Navidad, que tampoco se ha pronunciado sobre la Semana Santa ni de asistir a funerales por las víctimas de tragedias causadas por la nefasta gestión de su Ejecutivo.

Cuanto daño les hace a los rojos las notas de la comunidad de Twitter, jajaja. pic.twitter.com/qQzw0hjczk — Tabarnia BCN (@Tabarnia_BCN) March 29, 2026

Pedro muestra su preocupación por los católicos (ninguna) junto a sus ganas de enredar (todas). Desde el 28 de febrero están prohibidos las reuniones de más de 50 personas por si cae un misil de los que llevan la cara de Pedro (fuente @TuiteroMartin) — Fernando Navarro (@CsFernavarro) March 29, 2026

Es un post engañoso y vergonzoso. Usted calla que el régimen iraní ha bombardeado y amenaza los espacios sagrados, y que por ello se han cerrado todos, incluyendo los de los judíos y musulmanes. https://t.co/GcszTR2l76 — Daniel Lacalle (@dlacalle) March 29, 2026

Eres ateo hasta que tienes que meterte con Israel por cualquier motivo. — Muy.Mona/🇪🇸💚 (@Capitana_espana) March 29, 2026

Querido farsante: más allá de que, QUIZÁ, el motivo pueda deberse al riesgo que puedan padecer uno agradece que sea la primera vez en su vida que se acuerda de citar el Domingo de Ramos o a los católicos. pic.twitter.com/S6gE4NRgHe — ⚫️ El DiSputado® (@NoSoyLaGente) March 29, 2026

Deja de mentir. Ha cerrado todos los lugares sagrados de judíos, cristianos y musulmanes por los ataques iraníes sobre Jerusalén. Los católicos te importamos una soberana mierda. — Bea Berenguer (@Bea_Berenguer_) March 29, 2026

Ya hay que ser impresentable para hacer ahora que defiendes la libertad de culto cuando en España prohíbes rezar a la gente en la calle si están cerca de una clínica abortista, Pedro. Da bastante grima ver a un tipo tan profundamente amoral y superficial intentar hacerse… — Froilán I de España 🇪🇸 (@FroilLannister) March 29, 2026