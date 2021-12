Estas son las series y las películas ganadoras de los Premios CYGNUS de Cine Solidario y de Valores

Solidaridad, igualdad o inclusión social son solo algunos de los valores que premian los Premios CYGNUS de Cine Solidario y Valores, galardones que otorga la Universidad de Alcalá (UAH), junto con la Asociación de Productores y Distribuidores de Cine Solidario y Valores (ACIVAS), a los profesionales que más se han distinguido por plasmarlos tanto en el cine como en la televisión.

Dentro del Encuentro de Cine Solidario y de Valores que patrocinan EGEDA, CINESA y AIE el próximo 20 de enero se celebrará la cuarta edición de los Premios CYNUS que entregará el premio a la Mejor Película a Maixabel de Icíar Bollaín, a la Mejor Serie a La fortuna de Alejandro Amenábar y al Mejor Documental a 100 días con la tata de Miguel Ángel Muñoz. Por su parte, Rossy de Palma y Eduard Fernández recibirán sus galardones por sus interpretaciones en Madres paralelas y Mediterráneo respectivamente, mientras que Dani de la Orden lo hará por la dirección de Mamá o papá, María Luisa Gutiérrez por la producción de A todo tren. Destino Asturias, Alberto Iglesias por la BSO de Madres paralelas, y Danielle Schleif, Marcel Barrena y Óscar Camps por el guion de Mediterráneo.

También se ha querido reconocer como Mejor iniciativa de la industria audiovisual a Crea SGR, entidad financiera sin ánimo de lucro especializada en el sector audiovisual, cultural, de ocio, entretenimiento y deporte. Asimismo, el jurado no se ha olvidado de las imprescindibles labores del director y fundador de la ONG Open Arms, Óscar Camps, del director de los Cines La Dehesa Cuadernillos (Alcalá de Henares), Javier Iglesias Díaz, por apostar por el cine de valores en el Corredor del Henares, y la concejala de Cultura de Los Llanos de Aridane de la Isla de Palma, Charo González Palmero, quien no ha dejado de impulsar la cultura y la importancia de ésta, poniéndola en valor, no solo durante la pandemia, sino también durante la erupción del volcán de la Palma.

El jurado de esta edición ha estado compuesto por el rector de la Universidad de Alcalá, D. José Vicente Saz, el director de Negocio de EGEDA, D. Carlos Antón, la consejera de Platino EDUCA, Dª. Cristina Montesinos, el director de Relaciones Institucionales de CINESA, D. Tomás Junquera, el director General de AIE, D. José Luis Sevillano, la directora general de la Fundación General de la Universidad de Alcalá, Dª. Mª Teresa del Val Núñez, el director de CIMUART, de los Premiso CYGNUS y del Encuentro de Cine Solidario, D. Javier Santamaría, la coordinadora general para operaciones de Médicos Sin Fronteras, Dª. Muskilda Zankada, la consejera de ACIVAS, Dª. Carolina Góngora, la productora de cine, Dª. Elena Ajenjo y el delegado del rector para Cultura, Ciencia y Cooperación, D. José Raúl Fernández del Castillo (secretario y portavoz del jurado).

Sobre CIMUART

Además del Encuentro de Cine Solidario y de Valores y los Premios CYGNUS, la Universidad de Alcalá y el amplio colectivo de profesionales del cine que representa ACIVAS se unieron para crear el Instituto para el Estudio y Desarrollo de las Artes y las Ciencias Audiovisuales (CIMUART), un centro creado para la investigación, estudio y difusión del lenguaje y la comunicación audiovisual en todas sus facetas: cine, televisión, teatros, música, videojuegos…

Se trata de una organización sin ánimo de lucro formada por un grupo de prestigiosos profesionales del ámbito académico, junto a representantes destacados de la industria audiovisual y abierto a todas aquellas instituciones, fundaciones, asociaciones, profesionales, etc., que quieran y puedan aportar sus conocimientos y experiencias, para mejorar, en todos los sentidos, la cultura audiovisual.

CIMUART actúa como vínculo entre el mundo académico, dedicado a la investigación y la docencia, y el de la industria y creación audiovisual. Comprometidos con las películas que tienen un impacto positivo en la realidad social. En definitiva, un cine que vaya más allá del entretenimiento y enriquezca al espectador y a la sociedad.