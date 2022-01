Paz Padilla es un chiste (malo) en Telecinco: hay una razón por la que sigue trabajando aunque no la soporten

Paz Padilla es el meme oficial de Telecinco. No sus propios compañeros ni jefes la soportan. Aún así, se empeñan en colárnosla a todas horas como si fuera una estrella. Hay una razón para ella.

Paz Padilla empezó a perder el rumbo a finales de 2020. Tras la muerte de sus esposo quiso mandar un menaje optimista de cómo enfrentarse de manera sana al luto. Al principio fue maravilloso. Al principio.

La filosofía ‘Mr, Wonderfull’ de la presentadora fue mutando en una ideología oscura y dictatorial, hasta el punto de recomendar una secta (la biodescodificación) que venía a decir que si tenías cáncer era por tu culpa.

Fue aquí cuando saltaron las alarmas y la primera vez que en Mediaset cargaban directamente contra la humorista.

Primero, sin dar explicaciones, la echaron como parte del jurado de ‘Got Talent’, programa que compartía con Risto Mejide, el mismo que le dedicó un especial de ‘Todo es verdad’ a Padilla y a la biodescodificación.

Quedaba claro pues, que ya no era un personaje intocable en Mediaset. Que cada vez la soportan menos en la empresa.

La andaluza, lejos de disculparse o rectificar, siguió metiendo más la pata, mostrando, día sí y día también, sus limitaciones culturales y su ignorancia.

Pero el colmo llegó el miércoles 29 de diciembre de 2021 en directo de Instagram con Anne Igartiburu y María del Monte en el que Padilla, hablando del coronavirus, dijo:

Es que da igual, las vacunas no sirven para nada. Mira, las vacunas es una proteína que te meten la ‘spider’, que es la proteína por donde entra el virus. Pero claro, la vacuna es la del bicho de ‘Luján’, y el bicho ha mutado y ahora tenemos la ‘onitrón’. Y entonces el bicho ahora es como que ya no entra por la puerta y entra por la ventana. Claro te meten la ‘spider’, que es la de la puerta y ya no sirve contra la ventana. Con lo cual, por muchas vacunas que te pongas, dos, tres, el virus entra por otro lado, con lo cual, te infecta. La delta y la ‘oritrón’ han mutado en África.