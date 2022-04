Marta Riesco, desatada: de llamar “cocainómana” a Belén Esteban a vender su reconciliación con Antonio David

Marta Riesco se ha quemado a ella misma. En poco tiempo, la reportera se ha convertido en uno de los personajes más antipáticos de la televisión.

No hay sorpresas: Antonio David Flores y Marta Riesco han vuelto como pareja. La ruptura no ha durado ni dos semanas.

El 9 de abril de 2022, la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ confesó que había roto con su novio no porque sea un infiel con una más que dudosa reputación (que incluye acusaciones de malos tratos a su primera mujer, Rocío Carrasco) o porque siga casado con Olga Moreno o porque sea el padre de una amiga (Rocío Flores). No, Marta rompió porque él no fue a su fiesta de cumpleaños por estar con sus hijos en Málaga.

En dos semanas, Riesco se pidió una baja por depresión que duró dos días y se rumoreó que Antonio David había vuelto con Olga Moreno. Pues va a ser que no.

El 23 de abril de 2021, la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ confirmó en sus redes que había vuelto con AD. Nos espera, seguramente, otro posado robado de esta chica con su amante, como aquel que hicieron hace semanas para la revista Lecturas.

Riesco, la más odiada por sus compañeros

Pero Riesco, a parte de su vida sentimental, está en una situación imposible. . La odian los carrasquistas (los que apoyan a Rocío Carrasco, exmujer de Antonio David) por estar con el ‘ser’. Y la odian los de la marea azul (los que veneran a los Flores) por separar una familia. Qué desgracia vivir en un mundo en el sólo la mujer tiene la culpa de todo.

Dicho esto, también es verdad que ya en Telecinco no la soporta nadie. Sé de buena tinta que en su empresa no cae bien, que casi no se habla con sus compañeros. Además, eso es algo que se nota.

El viernes 22, por ejemplo, el presentador de ‘El programa de Ana Rosa’, Joaquín Prat, volvió a atacar a su reportera por su eterno juego de ‘no soy personaje pero hablo de mi vida cuando me pagan mejor’.

El golpe bajo de Marta Riesco a Belén Esteban

Pero es que hay más. La guerra entre Marta Riesco y Belén Esteban ha llegado a límites insospechados.

Recordemos los hechos: el 10 de abril de 2022, ante la pregunta de unos paparazzi sobre lo que opinaba que Belén Esteban , en ‘Sálvame’, se ría de ella, Riesco utilizó la defensa más débil atacando a su enemiga con argumentos clasistas

Me descojono de que ella se descojone de mí y luego se ponga tan loca cuando se nombre a su hija, cuando ella no ha pasado por la universidad como yo. Lo que yo he hecho es por amor, porque estaba enamorada, pero lo que ella ha hecho es nada.

A los dos días se supo que ambas mujeres se enfrentaron, en plena calle, cerca de las instalaciones de Mediaset, en una bronca que casi llegó a las manos.

Pero lo que publicó el portal Informalia el 24 de abril de 2022 nos puso los pelos de punta.

No es cierto que Marta Riesco fuera la que buscó a Belén para reprocharle nada. Fue al revés. Fue la ex de Jesulín de Ubrique la que al ver a Marta Riesco dirigirse a su coche aprovechó para llamarle la atención por lo que había dicho acerca de que no había ido a la universidad y para decirle que si tenía algo más que decirle se lo dijera a la cara.

Y ahí empezó todo. La conversación fue subiendo de tono y las palabras cada vez tenían más veneno. Los reproches fueron por ambas partes, pero tampoco es cierto que tuvieran que separarlas como también se ha publicado. Sí se ha dicho que Marta tiró de bajeza y lanzó un golpe bajo (dialécticamente hablando) contra la de San Blas.

Cuando Marta se quedó sin argumentos optó por recordarle a Belén Esteban su pasado de adicciones y llamarla «cocainómana».

No se puede caer más bajo.