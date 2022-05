‘El programa de Ana Rosa’: un micro abierto descubre a Joaquín Prat hablando de nudismo

Joaquín Prat ha caído en el ‘mal’ de los directos en televisión: los micros abiertos. Sucedió el 6 de mayo de 2022 en ‘El programa de Ana Rosa’ cuando se estaba debatiendo sobre ‘Supervivientes 2022’

Rubén Sánchez, novio de Enrique del Pozo es, sin duda, el concursante más desagradable de ‘Supervivientes 2022’. Fue el primero es ser desterrado ya que no se llevaba bien con sus compañeros pero en su aislamiento, el culturista ha perdido los nervios con los cámaras del programa.

¿No ves que me hace contraluz, que no veo?», se quejaba a uno de ellos mientras caminaba sobre las rocas en mitad de la noche.

Déjame un segundo tío, no estoy para tonterías. Ceno cuando me salga de los cojones porque si estoy solo, estoy solo. Voy a hacer todo como me salga de la punta de la puta, porque lo primero es mi vida y mi salud

Gritaba el concursante mientras tapaba la cámara con mantas para que no le grabaran.

Pero la actitud del concursante legó a ser tan surrealista que llegó a desnudarse por completo para que las cámaras no le enfocaran.

El viernes 6 de mayo de 2022, los colaboradores de El programa de Ana Rosa comentaron la actitud del concursante, a quien afearon sus comentarios a los cámaras del reality.

Y fue entonces cuando se escuchó, a través de un micro abierto, a Joaquín Prat, tras dar paso al vídeo en el que se podía ver a Rubén en la isla, comentó:

Después, los colaboradores siguieron criticando a Rubén y asegurando que ha firmado un contrato para ser grabado durante el tiempo que dure su estancia en Supervivientes y, además, debe respetar el trabajo de los compañeros del programa.

El día anterior, durante la gala, Rubén se disculpó:

Reconozco que he estado en momentos tenso y les he pedido disculpas. La soledad y la mente te pueden jugar aquí malas pasadas, sobre todo los primeros días. Les he pedido disculpas porque en algunos momentos he sido, no déspota, pero la situación me ha superado.