Bronca sin precedentes entre Terelu Campos y Lydia Lozano: «¡No me vas a dejar de tonta!»

Terelu Campos va de presentadora de ’Sálvame’ pero no es así. Es lo que ha sido siempre: una colaboradora a la que pueden machacar.

El 13 de mayo de 2022, Terelu se enfrentó de manera muy salvaje a su compañera Lydia Lozano. Y todo por algo que la segunda dijo sobre la hermana de la primera, Carmen Borrego.

El sábado 14 de mayo de 2022 se celebrará la boda del hijo mayor de Carmen Borrego, el primer nieto de María Teresa Campos, un joven que si bien nunca se ha mostrado como personaje público va a vender la exclusiva de su enlace.

Pero ‘Sálvame’, que es un programa destructivo por definición, arrancó el 12 de mayo de 2022 con una noticia que, según dijo Kiko Hernández, podría “destruir la boda” del hijo de la colaboradora y sobrino de la presentadora.

Y es que, para crear más tensión, ese día estaban en plató Terelu (al frente del programa) y Carmen.

En cuanto Kiko habló, las Campos se cabrearon sin saber realmente qué estaba ocurriendo.

Amenazó Terelu dirigiéndose al director del programa

Entonces, Kiko y María Patiño les pidieron a las hermanas que vieran el vídeo del cebo sobre la información que tenía el programa sobre ellas.

Se trataba de un supuesto invitado al enlace que daba detalles del evento tales como el vestido de la novia, las normas para los invitados (tienen prohibido llevar móvil). También insinuaba que la relación entre la madre del novio y su nuera no era buena.

Carmen, tras ver el vídeo, salió del plató. Tras una pausa publicitaria las cámaras captaron a Borrego, muy enfadada, en el pasillo.

He visto muchos intentos de abandono en este programa pero lo que acaba de pasar en publicidad no lo ha visto en mi vida. Ha sido un momento muy tenso.

Dijo Kiko Hernández en el plató refiriéndose al estado de ánimo de su compañera.

Y aunque Borrego volvió al plató, al día siguiente, en ‘Sálvame’ se emitieron precisamente las imágenes de lo que ocurrió durante esa publicidad en la que Carmen quiso abandonar el programa.

La hermana de Terelu, a gritos y llorando, decía:

Un momento muy tenso que vivieron todos los trabajadores del programa pero con perspectivas distintas.

Lydia Lozano no perdió la oportunidad de recriminar en directo, como ya había hecho en la reunión previa del programa, a Terelu la actitud con su hermana:

A mí me sorprendió mucho que en ese momento puntual tú no fueses corriendo a darle un beso a tu hermana, a decirle que cómo desconfiaba de ti… a mí, realmente, me sorprendió mucho.

Terelu, muy tensa, respondió:

Ella me increpó en un memento dado por algo que yo conté de su relación con la novia de mi sobrino, pero enseguida se dio cuenta y me pidió perdón, al salir del programa me volvió a pedir disculpas. Esta mañana me ha llamado y me ha dicho que lo único por lo que se siente mal de ayer, después de todo el mal rato que pasó, es porque ella se equivocó dirigiéndose a mí de esa manera. Nada más, si queréis rascar… pues rascaros las manos