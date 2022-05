Todo sobre Luis Lorenzo, el actor acusado de asesinato: polémicas, ‘secuestro’ y obsesión por Carmen Lomana

Es la noticia más morbosa de la temporada y aún queda mucho que contar sobre Luis Lorenzo, el actor acusado de asesinar a la tía de su mujer.

El viernes 27 de mayo de 2022, el actor Luis Lorenzo y su mujer fueron detenidos al estar acusados del presunto asesinato a una anciana. Según confirmó ‘El Confidencial’ y recogió Telecinco.es, la mujer asesinada era la tía de Arancha, la mujer de Luis Lorenzo.

El matrimonio fue detenido como presuntos autores del asesinato por envenenamiento de la tía de Arancha, según informaron a Efe fuentes de la Comandancia de Madrid.

Al parecer, todo comenzó hace un año. Isabel, la anciana asesinada, era la tía de la mujer de Luis Lorenzo. Al vivir en Asturias, la mujer pasaba largas temporadas en la vivienda del matrimonio situada en Rivas-Vaciamadrid.

Teniendo en cuenta la visita de Isabel al sur de Madrid, José, el hermano de la mujer intentó ponerse en contacto con ella, aunque la pareja le impedía que lo hiciera. De esta manera, José comenzó a preocuparse cada vez más cuando veía que la fallecida no daba señales de vida, motivo por el que no le quedó más remedio que denunciar su desaparición y esperar a que se confirmara una noticia que probablemente nunca hubiera deseado escuchar.

Cruz Morcillo a través de ‘El Programa de Ana Rosa’ fue la encargada de desvelar todos los detalles del caso.

Según la periodista, la autopsia concluyó con que la fallecida contaba con una serie de sustancias tóxicas altamente concentradas en su cuerpo, aunque no estaban ni en órganos vitales ni en el pelo. Todo esto apuntaba a que el suministro de estas “no habría sido continuado”, razón por la que su hermano no comprendía cómo Isabel había tenido un deterioro tan rápido en su salud pese a que cuando residía en Asturias se encontraba en perfectas condiciones

Tal y como recogió ese día OK Diario, la pareja también habría sido imputada por “desatención y maltrato psicológico”, dado que los vecinos de la pareja en Arganda del Rey declararon ante el juez, admitiendo que “oían gritos continuos, voces e insultos” hacia la mujer.

Además, la fallecida contaba “con una disposición económica en torno a 60.000 euros que han ido sacando progresivamente” y que según los investigadores podría haber sido la causa, ya que el objetivo apunta a haber sido “quedarse con el dinero”.

El actor, de 61 años y conocido por sus papeles en varias series tales como ‘La que se avecina’ o ‘Yo soy Bea’ y obras de teatro, fueron liberados a espera de juicio.

Poco a poco se han ido descubriendo más datos inquietantes del caso, tales como las presuntas palabras que Lorenzo dijo a su pareja después de la muerte de la anciana:

Además, amigos y conocidos del actor aseguraron a ABC que estaba obsesionado con el dinero y que movía hilos para conocer a mujeres adineradas. Uno de sus objetivos fue Carmen Lomana.

Pidió a algunos de sus amigos que intercedieran por él, que le hablaran bien a Lomana y organizaran un encuentro casual. Nunca lo hicieron. De hecho, estos mismos amigos decidieron darle la espalda cuando saltó su primer escándalo: una presunta estafa de más de dos millones de euros a una conocida empresaria farmacéutica.

Lomana, enterada de la situación, habló para El Español y dijo:

No he hablado con este señor en mi vida, no lo conozco. Lo conozco de lo mismo que lo puedes conocer tú, de verlo en alguna serie, que tampoco soy yo seguidora de esas series, pero, al final, son caras que se te quedan. Nunca he hablado con él ni lo conozco de nada, gracias a Dios. Estoy en shock.

Puede haber muchos locos pero yo no salgo con nadie que no conozca o no tenga referencias. A mí este señor no me hubiese sacado ni un duro.