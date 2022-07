Brutal ataque del cómico Ángel Martin al Gobierno de Pedro Sánchez: “¡Estoy hasta el rabo!”

Aplaudido discurso de Ángel Martín contra los políticos.

El cómico, desde su informativo en redes sociales, no ha dado nombres pero ha cargado contra la gestión de los dos últimos años en España. Es decir, de gobierno de coalición.

Desde hace tiempo, Ángel Martín ha conseguido gran popularidad en redes sociales con su particular ‘informativo matinal para ahorrar tiempo’, vídeos de dos minutos en los que el ex presentador de ‘Sé lo que hicisteis…’ (laSexta) resume las noticias más destacadas en un tiempo récord.

Para el informativo correspondiente al 19 de julio, el tono habitual del humorista nacido en Barcelona cambió. De hecho, no doy noticias, sólo expresó que estaba “cabreado”.

La verdad es que hoy no me apetece hacer un informativo por un motivo muy sencillo: Me he levantado cabreado.