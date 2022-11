Caretas fuera: esta es la “oscura” y vergonzosa razón por la que ya no hablan de Belén Ro en ‘Sálvame’

En ‘Sálvame’ nos han vuelto a mentir.

Dicen que no hablan de Belén Ro porque no le interesa a la audiencia. Qué casualidad que han dejado de hablar de la colaboradora justo después de que ella les denunciara y de que Kiko Hernández la amenazase violentamente en directo. No nos creemos nada.

Belén Ro contra ‘Sálvame’

Belén Rodríguez es el nuevo saco de boxeo de ‘Sálvame’, la nueva ‘enemiga’ del programa.

Todo comenzó cuando se supo que Belén Rodríguez (habitual colaboradora de Telecinco desde hace más de 20 años y tertuliana habitual- depende de la época- de ‘Sálvame’) le había prestado dinero a su íntimo amigo y compañero Kiko Hernández para, después, ponerle a parir por no saldar su deuda pronto.

Belén aseguró que la única persona a la que le había contado lo del préstamos fue a Belén Esteban, que fue esta la que se chivó de todo pero se descubrió que no, que Rodríguez había sido indiscreta con mucha más gente.

Dolida y enfadada, pensando que es todo un complot para hundirla, Belén Ro se encerró en su casa y bloqueó a todos sus compañeros de ‘Sálvame’ de las redes sociales, incluyendo al que, hasta ahora era como su hermano, Jorge Javier Vázquez, quién no dudó en “mandarla a la mierda” en directo.

Durante días, un equipo de ‘Sálvame’ se instaló en el apartamento de unos estudiantes de periodismo que viven justo en frente de Belén Ro. Desde allí, graban el apartamento de la colaboradora y la vigilan.

A ver, esta gente, los de La fábrica de la tele, tienen sobre ellos una investigación por espionaje ilegal (la ‘Operación Deluxe’) y se atreven a hacer cosas así. Están desesperados.

El 15 de noviembre de 2022, Belén no pudo aguantar más y decidió llamar a la Policía Municipal de Madrid, para intentar frenar el acoso de programa de Telecinco.

Dos días más tarde, Kiko Hernández, en directo, amenazó de manera violenta y agresiva a la que fue su amiga. Tan grave fue la situación que el programa tuvo que pedir disculpas inmediatamente.

Desde entonces, no se ha vuelto a hablar de Belén Rodríguez.

Las excusas de ‘Sálvame’ sobre el silencio

¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hablan de la colaboradora después de tantos días machacándola?

El 23 de enero de 2022, Kiko Hernández preguntó en directo por qué yo se sacaba el tema de la que fue su amiga y María Patiño se acercó al director, Alberto Díaz para preguntarle por eso.

Díaz le contó algo al oído a la presentadora y esta le dijo a Kiko Hernández.

Kiko, la respuesta la tengo, no la puedo dar públicamente, pero una vez más todo es mucho más sencillo. Tú conoces el negocio este, el público es el que manda. El que demanda y el que solicita interés sobre unos temas u otros. No hay nada más, no seamos todos tan retorcidos. ¡Ustedes marcan lo que quieren y lo que no quieren! Vamos, que si ustedes han visto un tema de pronto que dicen: ‘¡Hala!’ y al día siguiente no se ha continuado, es porque esa persona no genera audiencia. Pero si esa persona decide ir a plató y hablar, la dirección del programa decide que se revitaliza el tema y la escucharíamos.

Es decir, la culpa es de la audiencia. Eso no se lo creen ni ellos. Tienen miedo a más demandas y lo saben.