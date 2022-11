Kiko Hernández cruza todo los límites legales al amenazar a Belén Ro: “Ahora sí que vas a llamar a la policía”

Acoso y maltrato mediático es lo que suele hacer ‘Sálvame’ y sigue haciendo con Belén Ro.

Después de llamar a la policía por el acoso que ‘Sálvame’ le estaba haciendo en su propio domicilio, el 16 de noviembre de 2022, Belén Rodríguez tuve que ver como el que era su amigo y compañero, Kiko Hernández, la amenazaba de forma muy grave.

Belén Rodríguez es el nuevo saco de boxeo de ‘Sálvame’, la nueva ‘enemiga’ del programa.

Todo comenzó cuando se supo que Belén Rodríguez (habitual colaboradora de Telecinco desde hace más de 20 años y tertuliana habitual- depende de la época- de ‘Sálvame’) le había prestado dinero a su íntimo amigo y compañero Kiko Hernández para, después, ponerle a parir por no saldar su deuda pronto.

Belén aseguró que la única persona a la que le había contado lo del préstamos fue a Belén Esteban, que fue esta la que se chivó de todo pero se descubrió que no, que Rodríguez había sido indiscreta con mucha más gente.

Dolida y enfadada, pensando que es todo un complot para hundirla, Belén Ro se encerró en su casa y bloqueó a todos sus compañeros de ‘Sálvame’ de las redes sociales, incluyendo al que, hasta ahora era como su hermano, Jorge Javier Vázquez, quién no dudó en “mandarla a la mierda” en directo.

Durante días, un equipo de ‘Sálvame’ se instaló en el apartamento de unos estudiantes de periodismo que viven justo en frente de Belén Ro. Desde allí, graban el apartamento de la colaboradora y la vigilan.

A ver, esta gente, los de La fábrica de la tele, tienen sobre ellos una investigación por espionaje ilegal (la ‘Operación Deluxe’) y se atreven a hacer cosas así. Están desesperados.

El 15 de noviembre de 2022, Belén no pudo aguantar más y decidió llamar a la Policía Municipal de Madrid, para intentar frenar el acoso de programa de Telecinco.

El 17 de noviembre de 2022, María Patiño recibió un mensaje al móvil de parte de Belén Rodríguez dirigido exclusivamente a Kiko Hernández:

No estoy viendo nada, pero puedes decir con toda la libertad del mundo que no volveré a mirar a Kiko Hernández a la cara nunca más en mi vida. Este es el único y último mensaje que voy a mandar en mi vida.

Kiko, afectado, habló de la pena que le daba la situación, sobre todo por el cariño que sus hijas le tienen a Belén Ro:

Me da tanta pena, ya no por mí, sino por lo que tú sientes por esas personas y esas personas sienten por ti. No hace falta que me mires a los ojos. No va a haber un plató de televisión donde hagamos un reencuentro. Voy a poner por contrato que no volvamos a coincidir nunca

Qué feo. No te preocupes porque nunca más me vas a mirar a la cara, no te voy a dar esa opción. Si alguna vez coincidimos por la calle, no te preocupes que cruzaré de acera