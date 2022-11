Desmayos y broncas: los buitres ‘Sálvame’ provocan un espectáculo asqueroso tras la muerte de Bernardo Pantoja

Ni ante la muerte de alguien tienen escrúpulos los de ‘Sálvame’.

El espectáculo que vimos el viernes 25 de noviembre de 2022 tras la muerte del hermano de Isabel Pantoja fue vergonzoso.

Bernardo Pantoja, hermano mayor de la tonadillera Isabel Pantoja, falleció ese 25 de noviembre a los 69 años en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla por complicaciones derivadas de la diabetes. Bernardo era, además, padre de la mediática Anabel Pantoja conocida por sus participaciones en programas como ‘Sálvame’.

Y fue desde este mismo programa de Telecinco donde se hizo, esa tarde, una cobertura extrema de la noticia, con debates en el plató y un equipo desplazado hasta el tanatorio.

Todo eran especulaciones y críticas. Primero metiéndose con Isabel Pantoja. Segundo, acosando a los familiares del fallecido por la calle, preguntando a su viuda, Junco, cosas sobre si la iban a echar de su casa o no (¿de verdad era el momento de eso?).

Pero el escándalo llegó con Magdalena Clavero, tía de Bernardo Pantoja y personaje muy polémico que ha acudido varias veces a ‘Sálvame’ a contar intimidades de su sobrino y a insultar, de manera muy crueal, a Anabel Pantoja.

Magdalena tenía pactada su llegada al tanatorio con el equipo de ‘Sálvame’. El reportero, Kike Calleja informaba de cuándo y cómo iba a llegar la señora. Esta apareció llorando, muy afectada pero, obviamente, parándose ante las cámaras para hablar de todo y de todos.

Magdalena entró en el tanatorio y estalló la guerra. Anabel insultó a Magdalena y la expulsó del recinto. La tía de Bernardo, muy afectada, salió llorando.

Me ha dicho que no puedo estar, que soy una sinvergüenza y que me vaya a la calle.