El ‘despido’ de Jorge Javier Vázquez provoca una crisis con Belén Esteban: «¡Ni un mensaje!»

¿Despiden, por fin, a Jorge Javier Vázquez o no? Él, de momento, se ha vuelto a reír de los rumores y, de paso, le ha enviado un zasca a su amiga Belén Esteban.

Como Telecinco está en crisis y Paolo Vasile está a punto de abandonar su puesto como Consejero Delegado único de Mediaset España. Han crecido los rumores de que, en el grupo de comunicación, va a a haber cambios, muchos cambios.

Los rumores han señalado que la nueva cúpula de Mediaset estaría planeando el despido de Jorge Javier Vázquez. Aunque el catalán renovó, hace pocos meses, su contrato, los nuevos directivos estarían evaluando cuánto les costaría prescindir del presentador de ‘Sálvame’.

Por todo ello, cuando Vázquez no apareció en su programa durante un par de semanas, muchos dieron por hecho que, por fin, Mediaset se había deshecho de él. Pero no, estaba de vacaciones.

Eso sí, Vázquez, como buen provocador que es, no pudo dejar escapar la oportunidad de bromear sobre los rumores (que, por otro lado, ya son cansinos).

“Bienvenida a mi programa, Belén”, dijo Jorge Javier Vázquez el miércoles 18 de enero de 2023 ante la visita de Belén Esteban durante la conexión en directo de Alonso Caparrós con ‘Sálvame’ desde Paracuellos del Jarama.

La colaboradora se pasaba por allí y coincidía por primera vez con Jorge Javier tras su regreso de vacaciones.

Estoy muy contenta de tus vacaciones, sé que te lo has pasado muy bien

Dijo Belén y Jorge Javier, irónico por las publicaciones que se han hecho durante su ausencia, dijo:

Toda España pendiente de mi despido y no me has enviado un mensaje para ver cómo estaba viviendo yo este acontecimiento.